«Такие акции очень полезны для современной молодёжи». Белорусские студенты очищают от снега мемориальные комплексы

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала республиканская патриотическая акция «Зимний маршрут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали около 60 бойцов студенческих отрядов различных вузов страны.

Утро 25 января в северном регионе началось с трудовой акции по уборке снега на мемориальном комплексе «Рыленки» Дубровенского района. Здесь увековечена память 10 тысяч советских воинов, погибших в жестоких боях с октября 1943 по июнь 1944. В 2020 году комплекс был реконструирован и торжественно открыт в День Победы.

Маргарита Студенкова, студентка Полоцкого госуниверситета: Мы будем ездить еще по многим местам Витебской области, потому что это нужно, это важно знать. Важно просвещать в этом других людей, чтобы никто не был забыл и ничто не было забыто.

Наталья Василевич, студентка Гродненского медицинского университета:

Мне хотелось еще в середине учебного года чем-то таким заняться. В принципе, мне очень нравится работать с людьми и помогать им. А вот эти наши трудовые акции, я считаю, очень полезны для современной молодежи. Позволяют воспитывать любовь и патриотизм.

Патриотическая акция «Зимний маршрут» проходит в нашей стране впервые. На его карте – знаковые места Могилевской, Гродненской и Витебской областей.