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«Такие акции очень полезны для современной молодёжи». Белорусские студенты очищают от снега мемориальные комплексы

25 января 2021 12:09
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала республиканская патриотическая акция «Зимний маршрут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали около 60 бойцов студенческих отрядов различных вузов страны.

«Такие акции очень полезны для современной молодёжи». Белорусские студенты очищают от снега мемориальные комплексы-1

Утро 25 января в северном регионе началось с трудовой акции по уборке снега на мемориальном комплексе «Рыленки» Дубровенского района. Здесь увековечена память 10 тысяч советских воинов, погибших в жестоких боях с октября 1943 по июнь 1944. В 2020 году комплекс был реконструирован и торжественно открыт в День Победы.

«Такие акции очень полезны для современной молодёжи». Белорусские студенты очищают от снега мемориальные комплексы-4

Маргарита Студенкова, студентка Полоцкого госуниверситета:
Мы будем ездить еще по многим местам Витебской области, потому что это нужно, это важно знать. Важно просвещать в этом других людей, чтобы никто не был забыл и ничто не было забыто.

«Такие акции очень полезны для современной молодёжи». Белорусские студенты очищают от снега мемориальные комплексы-7

Наталья Василевич, студентка Гродненского медицинского университета:
Мне хотелось еще в середине учебного года чем-то таким заняться. В принципе, мне очень нравится работать с людьми и помогать им. А вот эти наши трудовые акции, я считаю, очень полезны для современной молодежи. Позволяют воспитывать любовь и патриотизм.

Патриотическая акция «Зимний маршрут» проходит в нашей стране впервые. На его карте – знаковые места Могилевской, Гродненской и Витебской областей.

«Такие акции очень полезны для современной молодёжи». Белорусские студенты очищают от снега мемориальные комплексы-10

Кроме уборки снега молодые люди проведут для школьников мастер-классы по профориентации, народно-прикладному творчеству. Окажут адресную и шефскую помощь пожилым людям. Финиширует «Зимний маршрут» 30 января.

# Молодежь Беларуси # общество # Маргарита Студенкова # Наталья Василевич # Фотофакт

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