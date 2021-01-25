Ест яблоки вместе с овчаркой и не боится людей. Маленькая косуля прибилась из леса к людям, и вот продолжение истории
Новости Беларуси. Чудесная новогодняя история из Щучинского района. Маленькая косуля в преддверии зимних праздников пришла жить к людям, на конный двор, где кандидат в мастера спорта по конкуру и выездке Людмила Босак разводит лошадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малыша назвали Бэмби. Он подружился со всеми обитателями двора, полностью доверяет людям и уходить не спешит.
Самый добрый репортаж у Галины Буро.
Давали морковочку погрызть, тоже он ее с удовольствием. Но яблоки больше предпочитает. У него самое любимое, наверное, лакомство – это вот яблочки. Он их ест в любых количествах.
Ему так вкусно, что от удовольствия громко чавкает. Здесь у маленькой косули полный all inclusive. Каша по расписанию, сено и теплая подстилка. Уходить даже не собирается. А со щенком немецкой овчарки и вовсе ест из одной руки.
Эта удивительная история происходит на конном дворе в Щучинском районе, в деревне Большие Березовцы. Лесной гость пришел к людям сам как раз в преддверии зимних праздников.
Малыша назвали Бэмби. В Щучинском районе детеныш косули посреди зимы пришел жить к людям
А дальше – как в новогодней сказке. Смелый малыш подошел, всех понюхал. Его угостили яблоком. После чего косуля стала ходить за Людмилой Босак по пятам. Женщина, ветеринар по образованию, сразу определила, что зверек здоров, а возраст его – до года.
Малыша назвали Бэмби – уж больно смышленый, словно тот олененок из мультфильма. Уже подружился со всеми 12 хозяйскими лошадьми.
Галина Буро, корреспондент:
Удивительно, но косуля Бэмби совсем не боится людей, она уже стала настоящей достопримечательностью конного двора. Туристы приезжают сюда не только для того, чтобы покататься на лошадях, но и сделать оригинальное новогоднее селфи.
А еще Бэмби стал любимцем детей. Школьники съезжаются со всех городов страны, чтобы отдохнуть в конном лагере, научиться верховой езде и уходу за лошадьми. И даже не ожидали, что здесь их ждет такой «ушастый сюрприз».
Денис Коготько, житель Минска:
Я вижу сторисы, смотрю – косуля. Потом приезжаю – ничего себе, косуля. Она, как кошка, берет с рук.
Любовь к животным здесь по-настоящему витает в воздухе. За семь лет работы агроусадьбы сюда прибивались и коты, и собаки. Но вот дикие звери впервые. Похоже, косуля почувствовала, что у этих людей ей будет безопасно.
Людмила Босак, хозяйка конного двора:
– Переждет худшие времена и отправится на поиски сородичей. Я как-то так планирую, что получится в итоге.
– А вдруг еще придет?
– Ну, если он придет с семьей, примем семью тоже. Приведет себе невесту, будем уже с невестой их тогда подкармливать.