Ест яблоки вместе с овчаркой и не боится людей. Маленькая косуля прибилась из леса к людям, и вот продолжение истории

Новости Беларуси. Чудесная новогодняя история из Щучинского района. Маленькая косуля в преддверии зимних праздников пришла жить к людям, на конный двор, где кандидат в мастера спорта по конкуру и выездке Людмила Босак разводит лошадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыша назвали Бэмби. Он подружился со всеми обитателями двора, полностью доверяет людям и уходить не спешит. Самый добрый репортаж у Галины Буро.

Давали морковочку погрызть, тоже он ее с удовольствием. Но яблоки больше предпочитает. У него самое любимое, наверное, лакомство – это вот яблочки. Он их ест в любых количествах.

Ему так вкусно, что от удовольствия громко чавкает. Здесь у маленькой косули полный all inclusive. Каша по расписанию, сено и теплая подстилка. Уходить даже не собирается. А со щенком немецкой овчарки и вовсе ест из одной руки.

Эта удивительная история происходит на конном дворе в Щучинском районе, в деревне Большие Березовцы. Лесной гость пришел к людям сам как раз в преддверии зимних праздников. Малыша назвали Бэмби. В Щучинском районе детеныш косули посреди зимы пришел жить к людям

А дальше – как в новогодней сказке. Смелый малыш подошел, всех понюхал. Его угостили яблоком. После чего косуля стала ходить за Людмилой Босак по пятам. Женщина, ветеринар по образованию, сразу определила, что зверек здоров, а возраст его – до года.

Малыша назвали Бэмби – уж больно смышленый, словно тот олененок из мультфильма. Уже подружился со всеми 12 хозяйскими лошадьми.

Галина Буро, корреспондент:

Удивительно, но косуля Бэмби совсем не боится людей, она уже стала настоящей достопримечательностью конного двора. Туристы приезжают сюда не только для того, чтобы покататься на лошадях, но и сделать оригинальное новогоднее селфи.

А еще Бэмби стал любимцем детей. Школьники съезжаются со всех городов страны, чтобы отдохнуть в конном лагере, научиться верховой езде и уходу за лошадьми. И даже не ожидали, что здесь их ждет такой «ушастый сюрприз».

Денис Коготько, житель Минска:

Я вижу сторисы, смотрю – косуля. Потом приезжаю – ничего себе, косуля. Она, как кошка, берет с рук.

Любовь к животным здесь по-настоящему витает в воздухе. За семь лет работы агроусадьбы сюда прибивались и коты, и собаки. Но вот дикие звери впервые. Похоже, косуля почувствовала, что у этих людей ей будет безопасно.