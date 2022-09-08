Мамочка ложится в ямку, говорит: «Детки, хоть бы нас убило всех вместе». О страшном детстве в годы войны

Новости Беларуси. Детство, которое жестоко забрала война. Мы продолжаем цикл репортажей, которые посвящены тем, кто не участвовал в сражениях, не был в партизанах, но совершил настоящий подвиг духа, выжив и сохранив в себе лучшие качества после поистине нечеловеческих страданий. «Дети войны». Наш корреспондент Кристина Сущеня встретилась еще с одним героем, кому пришлось быстро повзрослеть, а после через всю жизнь пронести страшные воспоминания. Война сквозь призму взгляда Алевтины Васильевны в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алевтина Навоева:

Когда мне было годика, наверное, четыре и уже папе дали назначение, он окончил Полтавское танковое училище, время беспокойное было. Начальник моего папы и мы жили на одной площадке, у нас телефона еще, естественно, не было. Соседка прибежала и говорит: «Полина, Вася тебя зовет к телефону». Мамочка побежала, он говорит: «Береги детей, увидеться придется нескоро». Начали стрелять ночью.

Ночью приехали эти машины, которые вывозили нас. Погрузили, а по нам уже стреляли. Мы плакали, дети плакали, кричали. Все-таки нас утром доставили в Минск. Мы шли по проспекту, кто-то нес детей, у кого-то мешок с сахаром сыпался, уже раненый, кто-то уже был убит. Самолеты летали трассирующими… Но все-таки дошли до парка Челюскинцев. Бомбили, так страшно было. Дети кричали вовсю. Мамочка ложится в ямку, говорит: «Детки, хоть бы нас убило всех вместе, чтобы мы врозь не были».

Болтались по этому району, где какой сарай или где какой угол. Немцы выбрасывали много еды. Вот мы по помойкам этим шастали, кушали, что оставалось. Они любили смотреть. Они обрезали всю корочку хлеба, корочку не ели, чтобы не заразиться, говорили. Но а мы детки голодные. Они сыпят эти корочки, а мы бегаем, хватаем в штанишки, в маечки.