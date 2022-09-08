Ностальгия по советскому наследию. Чем удивит экспозиция «Моё имя – Минск»?
Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Готовится экспозиция «Мое имя – Минск», которая начнет свою работу в рамках празднования Дня города, но с некоторыми экспонатами можно познакомиться уже сейчас в студии. Галина Петровна, ждем от вас минутку ностальгии по советскому наследию. Здесь уже вполне это можно ощутить. Я так понимаю, что это лишь маленькая толика экспозиции, но от нее уже веет теплом и приятными воспоминаниями. Расскажите подробнее о том, что будет представлено.
Галина Ладисова, директор музея истории Минска:
Первая экспозиция посвящена истории прошлого столетия Минска. В телевизионную студию невозможно привезти все экспонаты.
Екатерина Забенько:
Мы надеялись, что вы привезете нам мотоцикл «Минск». Я понимаю, конечно, что это было бы сопряжено с некоторыми сложностями, но мы можем говорить, что минчане, которые захотят ознакомиться со всем, что носит название города, смогут познакомиться с этим во время выставки.
Галина Ладисова:
И наши горожане хранят это все. Очень дорого, потому что все эти предметы переданы нам в дар именно жителями города. Наш музей обращает внимание на комплектование фондов именно предметами XX столетия, то есть то, что еще живет в квартирах, в домах наших жителей. И многими из них, кстати, пользуются. Радиолы рабочие. Единственное, в чем здесь сложность, – это розетки, потому что сегодня евророзетки, которые нужно адаптировать уже.
Екатерина Забенько:
Но менять – кощунство. Нельзя менять розетку. Все должно соответствовать оригиналу.
Галина Ладисова:
Конечно, поэтому мы и не меняли, но есть специальные переходники, которыми можно пользоваться. Здесь вы видите уникальные вазочки Минского фарфорового завода.
Екатерина Забенько:
Я обожаю такую классику. От нее веет теплом.
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