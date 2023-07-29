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В Столбцовском районе в уборочной задействованы более 70 комбайнов, обработано более 70% площадей озимого рапса

29 июля 2023 10:31
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Новости Беларуси. В каждом регионе свои лидеры страды. Каждую погожую минуту используют хлеборобы Столбцовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там уже убрали более 70 % площадей, отведенных под озимый рапс.

Урожайность выше прошлогодней – на круг получают почти 28 центнеров маслосемян.

В Столбцовском районе в уборочной задействованы более 70 комбайнов, обработано более 70% площадей озимого рапса-1

Виталий Бычковский, начальник управления по сельскому хозяйству Столбцовсого райисполкома:
13 сельхозорганизаций находятся в Столбцовском районе, плюс еще две частные структуры. Это у нас, можно сказать, большие частные структуры, которые занимаются также зерновыми, зернобобовыми, распом. 72 зерноуборочных комбайна задействованы, находятся полностью в исправном состоянии. 25 зерносушильных комплекса – все в исправном состоянии.

В Столбцовском районе в уборочной задействованы более 70 комбайнов, обработано более 70% площадей озимого рапса-4

К жатве подготовились как следует. Полным ходом идет отгрузка зерна в счет госзаказа.

# Уборочная кампания # общество # Виталий Бычковский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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