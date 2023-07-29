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«Не жалею о своём выборе». Более 60 выпускников вузов пополнили ряды минской милиции

29 июля 2023 10:35
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Новости Беларуси. Пополнение в коллективе минской милиции. Более 60 молодых офицеров официально приняты на службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась в Ратуше.

«Не жалею о своём выборе». Более 60 выпускников вузов пополнили ряды минской милиции-1

Выпускники Академии МВД и Могилевского института Министерства внутренних дел будут работать в подразделениях уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, противодействию киберпреступности, наркоконтролю и торговле людьми, дорожно-патрульной службе. Многие начнут карьеру с должности участкового инспектора милиции.

«Не жалею о своём выборе». Более 60 выпускников вузов пополнили ряды минской милиции-3

Павел Соболевский, оперуполномоченный ОУР Фрунзенского РУВД Минска:
С детства хотел носить погоны. Сначала у меня были мысли о том, чтобы стать военным, но после недолгих размышлений решил, что все-таки милиция. Профессия нужная, интересная, специфическая, сложная, ну и, само собой, опасная в какой-то степени. Но я думаю, со всем можно будет справляться.

«Не жалею о своём выборе». Более 60 выпускников вузов пополнили ряды минской милиции-5

Ольга Ветковская, инспектор ДПС ГАИ Центрального РУВД Минска:
Я считаю, что каждый человек выбирает профессию, которая ему по душе. Это ответственный, тяжелый путь, который я проделала. И уже став офицером, я могу сказать, что не жалею о своем выборе.

В торжественной обстановке молодым офицерам вручили не только служебные удостоверения, но и табельное оружие.

# Милиция Беларуси # Новости Минска и Минской области

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