«Не жалею о своём выборе». Более 60 выпускников вузов пополнили ряды минской милиции

Новости Беларуси. Пополнение в коллективе минской милиции. Более 60 молодых офицеров официально приняты на службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась в Ратуше.

Выпускники Академии МВД и Могилевского института Министерства внутренних дел будут работать в подразделениях уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, противодействию киберпреступности, наркоконтролю и торговле людьми, дорожно-патрульной службе. Многие начнут карьеру с должности участкового инспектора милиции.

Павел Соболевский, оперуполномоченный ОУР Фрунзенского РУВД Минска: С детства хотел носить погоны. Сначала у меня были мысли о том, чтобы стать военным, но после недолгих размышлений решил, что все-таки милиция. Профессия нужная, интересная, специфическая, сложная, ну и, само собой, опасная в какой-то степени. Но я думаю, со всем можно будет справляться.

Ольга Ветковская, инспектор ДПС ГАИ Центрального РУВД Минска:

Я считаю, что каждый человек выбирает профессию, которая ему по душе. Это ответственный, тяжелый путь, который я проделала. И уже став офицером, я могу сказать, что не жалею о своем выборе.

В торжественной обстановке молодым офицерам вручили не только служебные удостоверения, но и табельное оружие.