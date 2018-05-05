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Конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее»: фотофакт

05 мая 2018 15:08
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Новости Беларуси. Под Борисовом подвели итоги конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команды прибыли на полигон 2 мая. В течение соревновательных дней им пришлось пройти немало испытаний. Участники преодолевали горящие мосты и тоннели, оказывались в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Выполняя задания, один из дней студенты провели на воде: доставка груза на берег, спасение утопающего и преодоление акватории на плоту. Кроме этого, участники сдали тест на оказание первой помощи и прошли интеллектуальный этап.

Конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее»: фотофакт-1

Отметим, что финал конкурса собрал команды семи белорусских вузов. Первое место у студентов университета транспорта. Поздравить победителей приехали сразу три министра – здравоохранения, образования и чрезвычайных ситуаций.

Конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее»: фотофакт-4

Владимир Ващенко, министр чрезвычайных ситуаций Беларуси:
Сегодня ребята все очень сильные, и разница в баллах была совершенно незначительная. Оценили и руководители вузов, которые приехали. Оценили, конечно, объективно. Это здорово, когда ничто не омрачает радость побед, а огорчение только из-за своей неподготовленности где-то. Тем не менее, ребята не отчаиваются: я уверен, что в следующем году они подготовятся не менее и выступят успешнее.

Также впервые в 2018 году МЧС определяло самую активную команду в интернете. Победу в номинации одержали брестчане. События конкурса собрали в социальной сети «ВКонтакте» почти 2000 лайков, сотни репостов и комментариев.

# Конкурс # общество # Владимир Ващенко # Фотофакт

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