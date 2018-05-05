Конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее»: фотофакт

Команды прибыли на полигон 2 мая. В течение соревновательных дней им пришлось пройти немало испытаний. Участники преодолевали горящие мосты и тоннели, оказывались в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Выполняя задания, один из дней студенты провели на воде: доставка груза на берег, спасение утопающего и преодоление акватории на плоту. Кроме этого, участники сдали тест на оказание первой помощи и прошли интеллектуальный этап.

Владимир Ващенко, министр чрезвычайных ситуаций Беларуси:

Сегодня ребята все очень сильные, и разница в баллах была совершенно незначительная. Оценили и руководители вузов, которые приехали. Оценили, конечно, объективно. Это здорово, когда ничто не омрачает радость побед, а огорчение только из-за своей неподготовленности где-то. Тем не менее, ребята не отчаиваются: я уверен, что в следующем году они подготовятся не менее и выступят успешнее.

Также впервые в 2018 году МЧС определяло самую активную команду в интернете. Победу в номинации одержали брестчане. События конкурса собрали в социальной сети «ВКонтакте» почти 2000 лайков, сотни репостов и комментариев.