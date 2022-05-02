Конкурс на лучшую команду и профессии для 14-летних. Как БРСМ организует работу студотрядов летом 2022-го?

Новости Беларуси. Лето все ближе, а вместе с ним – каникулы у школьников и студентов. Чем займется столичная молодежь после сессии, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, первый секретарь Минской городской организации БРСМ Роман Бондарук. Юлия Самусенко, ведущая:

Сейчас студотрядовское движение активно набирает обороты. Почему студенты так спешат пополнить ряды штукатуров и в принципе начать работать? «Каждый молодой человек хочет заработать»

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:

Во-первых, я думаю, что каждый молодой человек хочет заработать где-то денег, купить себе ту или иную вещь. В соответствии с этим есть уникальная возможность заработать и, конечно же, обрести свой первый опыт. Например, человек может обучаться в одном учреждении образования на педагога, а попробовать себя в качестве слесаря, чтобы он попробовал другие профессии и понимал ответственность, которые несут у нас на предприятиях рабочие. Что Союз молодежи будет предлагать студентам летом 2022 года?

Роман Бондарук:

На сегодня у нас сформирован перечень принимающих организаций. Это более 180 объектов, где молодой человек может трудоустроиться. Общее количество рабочих мест – около 14 тысяч. Большинство – это работа для совершеннолетних, но мы должны помнить и про ребят, которым исполнилось только 14 лет, так как они также хотят заработать и эта возможность есть для них. Юлия Самусенко:

Какие большие стройки развернутся этим летом? Роман Бондарук:

Белорусские студенческие отряды формируются по семи направлениям: производственные, строительные, сельскохозяйственные, в сфере оказания услуг. По этим направлениям мы будем трудоустраивать нашу молодежь. В этом году мы также планируем объявить Минскую молодежную стройку. Это национальный детский технопарк, где представители учреждений образования будут выполнять работы, которые будут прописаны в договорах. Какие профессии самые популярные?

Роман Бондарук:

Это педагоги, ребята, которые работают в оздоровительных лагерях вожатыми. Но мы прекрасно понимаем, что вся молодежь не сможет быть педагогами, поэтому предлагаем и низкоквалифицированные работы. Куда обращаться и какие документы необходимы? Роман Бондарук:

Молодежь может обращаться в Белорусский республиканский союз молодежи, в наши первичные организации, также по телефону, чтобы узнать, какие есть виды работ и какая заработная плата будет. Помимо этого мы создали чат-бот, где молодой человек может задавать интересующие его вопросы, узнать про студенческие отряды, что это такое. И, конечно же, узнать, какая зарплата его ждет за его работу. Будет ли проводиться конкурс на лучший студотряд?