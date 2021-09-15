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«Чтобы как можно лучше узнавать друг друга». В Гомеле появился центр марокканской культуры

15 сентября 2021 07:57
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Новости Беларуси. Знаменитая Касабланка, шумные рынки Марракеша и бескрайние просторы пустыни Сахара. Марокко стало немного ближе белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы как можно лучше узнавать друг друга». В Гомеле появился центр марокканской культуры-1

Первый в стране центр марокканской культуры отрыли 14 сентября в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. В последние годы вуз набирает популярность среди студентов из этой североафриканской страны.

«Чтобы как можно лучше узнавать друг друга». В Гомеле появился центр марокканской культуры-4

Хассан Эль Марди, президент ассоциации «Дима Магриб»:
Для нас это значит продолжение дружбы с университетом кооперации и народом Беларуси. Потому что у нас много традиций, которые можно изменить между нами, чтобы увеличивать и развивать наши отношения и в образовании, и в культуре, и в экономике.

«Чтобы как можно лучше узнавать друг друга». В Гомеле появился центр марокканской культуры-7

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:
Центр марокканской культуры – это та площадка, где будут встречаться белорусские, марокканские студенты и другие студенты всех 13 стран, которые у нас обучаются. Для того чтобы как можно лучше узнавать друг друга, чтобы затем тесно сотрудничать и делать все для развития наших государств.

«Чтобы как можно лучше узнавать друг друга». В Гомеле появился центр марокканской культуры-10

Ставку на студентов из североафриканского региона в гомельском вузе сделали несколько лет назад. Сегодня здесь обучается уже 59 марокканцев.

# Государственная политика в области культуры # общество # Хассан Эль Марди # Светлана Лебедева # Фотофакт

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