«Чтобы как можно лучше узнавать друг друга». В Гомеле появился центр марокканской культуры

Новости Беларуси. Знаменитая Касабланка, шумные рынки Марракеша и бескрайние просторы пустыни Сахара. Марокко стало немного ближе белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в стране центр марокканской культуры отрыли 14 сентября в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. В последние годы вуз набирает популярность среди студентов из этой североафриканской страны.

Хассан Эль Марди, президент ассоциации «Дима Магриб»:

Для нас это значит продолжение дружбы с университетом кооперации и народом Беларуси. Потому что у нас много традиций, которые можно изменить между нами, чтобы увеличивать и развивать наши отношения и в образовании, и в культуре, и в экономике.

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Центр марокканской культуры – это та площадка, где будут встречаться белорусские, марокканские студенты и другие студенты всех 13 стран, которые у нас обучаются. Для того чтобы как можно лучше узнавать друг друга, чтобы затем тесно сотрудничать и делать все для развития наших государств.