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Беларусь и Азербайджан подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений

17 января 2026 10:47
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Беларусь и Азербайджан усиливают интеграцию в правоохранительной сфере. Соответствующие намерения подкрепили протоколом о взаимодействии между МВД двух стран, а также соглашением о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Эти документы были подписаны во время официального визита в Азербайджан белорусской делегации во главе с министром внутренних дел Иваном Кубраковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Азербайджан подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений -2

Программа пребывания в Баку началась с посещения Аллеи почетного захоронения, где состоялось возложение венков. А во время встречи руководителей МВД двух стран было отмечено, что за последние годы двусторонние отношения достигли высочайшего уровня, развиваясь в политике, экономике, культуре и других сферах на основе прочного взаимного доверия. В качестве перспективных направлений предложено взаимное обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников, а также развитие технологического и производственного взаимодействия, включая возможности белорусского оборонно-промышленного комплекса.

# МВД # МВД Беларуси # Азербайджан # Беларусь-Азербайджан

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