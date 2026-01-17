Беларусь и Азербайджан подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений

Беларусь и Азербайджан усиливают интеграцию в правоохранительной сфере. Соответствующие намерения подкрепили протоколом о взаимодействии между МВД двух стран, а также соглашением о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Эти документы были подписаны во время официального визита в Азербайджан белорусской делегации во главе с министром внутренних дел Иваном Кубраковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа пребывания в Баку началась с посещения Аллеи почетного захоронения, где состоялось возложение венков. А во время встречи руководителей МВД двух стран было отмечено, что за последние годы двусторонние отношения достигли высочайшего уровня, развиваясь в политике, экономике, культуре и других сферах на основе прочного взаимного доверия. В качестве перспективных направлений предложено взаимное обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников, а также развитие технологического и производственного взаимодействия, включая возможности белорусского оборонно-промышленного комплекса.