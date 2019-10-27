Дом мечты. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» началась продажа квартир

Новости Беларуси. В Минске начали продавать квартиры в престижном доме в центре столицы, в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Расположен он в красивейшем месте города с видом на один из крупнейших парков Европы. Это первый старт продаж, которые анонсировали в нынешнем октябре. Как изменить качество жизни в лучшую сторону – узнали наши корреспонденты.

У офиса продаж по улице Мстиславца, 9 уже к открытию собрались потенциальные покупатели. Начались продажи квартир в новом доме престижного жилого комплекса «Парк Челюскинцев». Это, к слову, в самом центре столицы. Кто сразу оценил этот район, тот уже покупает квартиру с видом на парк Челюскинцев.

Станислав Орлов:

Покупали однокомнатную квартиру на 11 этаже. В принципе, мне понравилась планировка. Она свободная. Окна выходят на парк. Новый дом комплекса «Парк Челюскинцев», в котором стартовали продажи, – 25-этажка. Первый этаж – гараж-стоянка на 82 автомобиля и входная группа. Шлагбаум, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, которое уже работает. Квартиры второго этажа имеют открытые террасы, от дождя их защищают специальные козырьки.

Весь дом выполнен с панорамным остеклением. На стилобате строятся детские площадки и зоны отдыха, и вместе с террасами это будет закрытая территория и фишка всего дома. Площадь квартир – от 38 до 78 квадратов. Все квартиры свободной планировки, поэтому у каждого есть возможность создать дом мечты.

В холле нового дома – дизайнерское лобби с местом для консьержа, просторной зоной ожидания гостей и санитарной комнатой. В доме три лифта фирмы «Отис», и ни одна квартира не примыкает к лифтовым шахтам. Подъезд сквозной – выйти можно на любую сторону дома. Рядом две станции метро, гимназии и школы с безупречной репутацией, детские сады, поликлиники, магазины, кафе, рестораны и кинотеатры.

Для тех, кому важен здоровый образ жизни – многофункциональный спортивный комплекс «Олимпийский», аквапарк «Фристайл» с бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом. До крупнейшего торгово-развлекательного центра страны Dana Mall и Национальной библиотеки всего одна остановка общественным транспортом.

Кто был еще быстрее, уже купили квартиры в доме Vogue.

Ольга Бобровская:

Здесь свободная планировка. Мы искали именно то, что нам нравится. Когда изначально выбирали строительство здесь, самым главным фактором было центр города и вид на парк Челюскинцев.

Плюсы свободной планировки семья Бобровских уже отметила.

Ольга Бобровская:

Я родилась в Советском Союзе, и сейчас из него вынырнула. Сейчас это другой уровень жизни. Уровень нашего понимания жизни.

К качеству строительства у будущих новоселов претензий нет.

Вениамин Алексеев:

Все сделано очень хорошо. Хотим своей семьей здесь отмечать Новый год.

Как купить квартиру? Просто. За полную стоимость – существенные скидки. Если денег не хватает, набор финансовых инструментов разнообразен: беспроцентная рассрочка от застройщика на четыре года; кредитная поддержка на 20 лет и покрывает до 90 % стоимости квартиры.