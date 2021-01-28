«Короче, ищем курсы, как стать Президентом». Григорий Азарёнок о несовершеннолетних участниках протестов

Новости Беларуси. Вовлекать в протест детей, подростков и несовершеннолетних – основная цель организаторов майданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, корреспондент:

Это постоянно происходило в Беларуси, сейчас подобную технологию используют и в России. Как правило, это люди, у которых совершенно отсутсвуют какие-либо представления о политике, имеются очень серьезные прорехи в образовании. Об одном из таких персонажей, к тому же взявшей на себя роль координатора протестов, сюжет Григория Азаренка. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

16-летнюю Веру Мелешко папа и мама родили девочкой, а в Telegram она зарегистрировалась как мальчик Геннадий Костников. А на аватарке почему-то первая присяга Президента, которая случилось, когда Веры-Гены еще и в планах не было. Вера-Гена еще не изучала обществоведение, но уже точно знает, как нам обустроить Беларусь и даже Россию.

Григорий Азаренок:

Это она зазывает обитателей чатов и чатиков идти протестовать. Но не прислушались бесчисленные невероятные – светлые, сильные, смелые.

Григорий Азаренок:

Мы имеем возможность ознакомиться с внутренним миром чуда революции.

[…] Серьезно, я бы устроила переворот, чтобы только вот таких вот бить […]. Григорий Азаренок:

Откуда в 16 лет желание устроить переворот и убивать людей – непонятно. С виду милая девочка. А дальше начались политологические штудии, очень занимательные.

В коммунизме как раз таки не было такого, что один президент все делает. При коммунизме должна была быть партия, много людей, которые отвечают за что-то. Президент, он… не знаю, какие он даже роли должен был исполнять. Его даже могли посадить. Президент – он не рулил. А у нас Президент ого-го-го как еще рулит, и никакие суды ему неподвластны. Григорий Азаренок:

В какой книжке Гена-Вера прочитала, что при коммунистах могли посадить президентов и было кого-то много, остается загадкой. Но у дам в принципе белых пятен много в сознании. Например, они собрались свергать Президента, а кто он – ну, это не так важно.

Боже, кем он был до того, как стал Президентом? Он же вроде был что-то там с армией связано, он там где-то работал. Ну, […], херня короче какая-то. Григорий Азаренок:

И вот умницы, докторши политологических и социальных наук, специалисты в области государственного строительства принялись рассуждать об образовании.

Подожди, вообще какое образование нужно для того, чтобы быть Президентом? Мне кажется, что типа юридического или экономического. Как оно там, международные отношения и право, или что… Я не понимаю. Григорий Азаренок:

Но свет в конце тоннеля есть. Страна будет спасена. Вера-Гена и ее подруга Лиза идут в президенты.