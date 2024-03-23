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Конец марта будет тёплым! Прогноз погоды в Беларуси

23 марта 2024 16:24
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус».

Ощутимое потепление ожидает Беларусь уже с начала недели. Средняя температура воздуха по стране составит от +10 до +12 °С в понедельник, 25 марта. Однако первые дни остатки циклона еще продолжат напоминать о себе незначительными осадками. В среду воцарится преимущественно ясная малооблачная погода.

Температурный фон сохранится прежним. Тенденция к росту температур будет прослеживаться в четверг, 28 марта. Температура воздуха повысится в среднем на 2-4 градуса. Ночью также будет отмечен плюсовой показатель. Самым теплым регионом остается Брест. Там воздух прогреется до +15 °С в дневные часы. Такая стабильно теплая погода без температурных контрастов обещает сохраниться до конца недели, правда, уже в пятницу, 29 марта, вновь нагрянут дожди.

Подробный прогноз по областям страны.

Конец марта будет тёплым! Прогноз погоды в Беларуси-1

Конец марта будет тёплым! Прогноз погоды в Беларуси-3

Конец марта будет тёплым! Прогноз погоды в Беларуси-5

Конец марта будет тёплым! Прогноз погоды в Беларуси-7

Конец марта будет тёплым! Прогноз погоды в Беларуси-9

Конец марта будет тёплым! Прогноз погоды в Беларуси-11

В Мадриде до +22°С, в Москве до +7°С – какую погоду ждать в Европе? Подробности.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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