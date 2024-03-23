Школьники Минска примут участие в проекте «Запусти сердце» по оказанию первой медицинской помощи

В каждом районе определены учреждения образования, где и будет вестись обучение. Только в Минске их около 30. Сегодня, 23 марта, в столичной школе № 61 лекцию проводил профессорско-преподавательский состав Минского медицинского университета: анестезиологи-реаниматологи, медики скорой помощи и клинические ординаторы. После теоретической части – практика: сердечно-легочная реанимация, искусственное дыхание и прямой массаж сердца на симуляторах под присмотром специалистов.

От этого зависят жизни людей. Школьников Минска учат оказывать первую медицинскую помощь. Для них провели теоретические и практические занятия в рамках проекта «Запусти сердце». В нем поучаствуют свыше 22-х тысяч ребят со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Софья Павлова, учащаяся средней школы № 73 Минска имени М.Ф. Шмырева:

Посетить мероприятие, где нам на практике показывают, дают самим попробовать провести реанимирующие мероприятия. Когда нам действующие специалисты рассказывают и помогают, это показывает, что действительно, наверное, стоит попробовать себя в профессии врача.

Наталья Мирончик, начальник Республиканского центра профессиональной аттестации и симуляционного обучения медицинских, фармацевтических работников:

Когда человек работает с симулятором, будь то школьник или просто посторонний, теряется вот этот момент страха, какой-то неуверенности. Ты четко знаешь, что здесь и сейчас ты можешь совершать ошибки. Неоднократно повторять из раза в раз, пока у тебя не получится правильно и ты не получишь уверенность в том, что ты здесь и сейчас этому уже научился.

Наглядный обучающий курс рассчитан на полтора часа. Он будет проходить по субботам до 11 мая.