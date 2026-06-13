Праздник юности и надежд! 59 тыс. выпускников Беларуси попрощались со школой

Энергия молодости и созидательная сила будущего. В Беларуси прошли выпускные вечера. 59 тысяч 11-классников перешагнули важный жизненный рубеж. Яркий праздник юности и надежд объединил всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столица задала празднику принципиально новый формат. Сразу после вручения аттестатов в школах 13 тысяч выпускников переместились в Дворец спорта, Футбольный манеж, СКЦ БГУКИ и «Чижовка-Арену». Они превратились в эпицентры молодежного драйва. С полуночи и до рассвета здесь гремела музыка. Дискотеки сопровождали световые шоу и сеты топовых диджеев.

Наряд мы начинали выбирать с февраля. Прическа, макияж, лучшие визажисты. Просто мы очень готовились к этому выпускному и не пожалели. Спасибо большое!

Все очень прекрасно. Я очень сильно благодарна, что город нам смог устроить такое хорошее мероприятие. Мне все очень-очень нравится. Спасибо всем большое!

Я сюда пришла со своей школы – 15-я гимназия. Мне очень нравится это мероприятие. Уже на выступлении звучали очень классные треки. Есть фотобудка. Очень вкусные в буфете булочки. Мне очень нравится. Для юношей и девушек работали фудкорты, интерактивные площадки и фотозоны, а спецэффекты не уступали мировым шоу. В этот вечер в адрес столичной молодежи звучали искренние напутствия. Главный посыл – дерзать, творить и верить в свои силы.