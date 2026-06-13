Праздник юности и надежд! 59 тыс. выпускников Беларуси попрощались со школой

Энергия молодости и созидательная сила будущего. В Беларуси прошли выпускные вечера. 59 тысяч 11-классников перешагнули важный жизненный рубеж. Яркий праздник юности и надежд объединил всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергия молодости и созидательная сила будущего. В Беларуси прошли выпускные вечера. 59 тысяч 11-классников перешагнули важный жизненный рубеж. Яркий праздник юности и надежд объединил всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столица задала празднику принципиально новый формат. Сразу после вручения аттестатов в школах 13 тысяч выпускников переместились в Дворец спорта, Футбольный манеж, СКЦ БГУКИ и «Чижовка-Арену». Они превратились в эпицентры молодежного драйва. С полуночи и до рассвета здесь гремела музыка. Дискотеки сопровождали световые шоу и сеты топовых диджеев.
Наряд мы начинали выбирать с февраля. Прическа, макияж, лучшие визажисты. Просто мы очень готовились к этому выпускному и не пожалели. Спасибо большое!
Все очень прекрасно. Я очень сильно благодарна, что город нам смог устроить такое хорошее мероприятие. Мне все очень-очень нравится. Спасибо всем большое!
Я сюда пришла со своей школы – 15-я гимназия. Мне очень нравится это мероприятие. Уже на выступлении звучали очень классные треки. Есть фотобудка. Очень вкусные в буфете булочки. Мне очень нравится.
Для юношей и девушек работали фудкорты, интерактивные площадки и фотозоны, а спецэффекты не уступали мировым шоу. В этот вечер в адрес столичной молодежи звучали искренние напутствия. Главный посыл – дерзать, творить и верить в свои силы.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Мы в прошлом году попробовали эксперимент, когда собрали выпускников Заводского района на «Чижовка-Арене». Все прошло на очень высоком уровне и быстро разошлось среди молодежи. Нам начали поступать предложения проводить со всеми школами. Потому что, когда собирается большое количество молодежи, это, конечно же, приходят хедлайнеры, делается хорошая концертная программа, то это очень интересное, креативное зрелище.
Событие такого масштаба потребовало огромных усилий от организаторов. Безопасность и логистика были продуманы до мелочей – на протяжении всей ночи в городе сохранялся безупречный порядок. Столица сделала все, чтобы выпускникам этот праздник запомнился на всю жизнь.