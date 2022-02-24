Концерты, спортивные соревнования и тренажёрный зал. Как организованы избирательные участки на референдуме?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны. Илона Волынец, СТВ:

Татьяна Викторовна, у вас уже есть опыт руководителя избирательной комиссии. Но сейчас вы работаете в новой школе, которая открылась буквально 1 сентября 2021 года, и участок нужно было создавать с нуля. Сложно ли это было и помог ли вообще ваш прежний опыт?

Татьяна Яновская, директор гимназии № 25:

Безусловно, опыт работы в качестве председателя избирательного участка оказался небесполезным по одной простой причине: ты себя чувствуешь в роли как избирателя, так и члена избирательной комиссии. Главный принцип, которым мы руководствовались с нынешними председателями избирательных комиссий, – это прежде всего удобство. Удобство для граждан: чтобы это была шаговая доступность, чтобы месторасположение нашего избирательного участка было недалеко от главного центрального входа учебного заведения. Очень было важным, чтобы те условия, которые будут созданы на самом избирательном участке, были удобны также и членам избирательной комиссии. Поэтому наш участок находится на первом этаже, недалеко от поста охраны учебного заведения. Само помещение предусматривает расположение всех тех зон, которые необходимо соблюсти на избирательном участке: это и место выдачи бюллетеня, это и место тайного голосования, это месторасположение технических средств, которыми должен быть оснащен избирательный участок. Конечно, опыт мне очень помог.

Кристина Сущеня, СТВ:

Татьяна Викторовна, интересно, какими возможностями избиратель сможет воспользоваться на вашем участке? Хоть я пойду голосовать не на ваш участок, но мне тоже интересно. Давайте на этом остановимся. Татьяна Яновская:

Если мы будем говорить о досрочном голосовании, то прежде всего будут работать в учебном заведении волонтеры, чтобы гражданам, которые придут осуществлять свой выбор, реализовывать право свое избирательное, оказывать любую посильную помощь. Кристина Сущеня:

Хорошо, волонтеры, что еще? Татьяна Яновская:

В основной день референдума у нас будет работать актовый зал, где будут обязательно концертные программы. Наши юные дарования смогут продемонстрировать свои таланты. У нас будет работать спортивный зал, где будут организованы спортивные праздники, спортивные эстафеты, где юные спортсмены будут опять-таки показывать то мастерство, которому научили их педагоги. Безусловно, будет работать тренажерный зал. Поэтому мы постараемся сделать максимально все, чтобы избирателям, пришедшим на наши участки, было в этот день комфортно, интересно и празднично.





Илона Волынец:

Подождите, Татьяна Викторовна, тренажерный зал будет работать в том числе и для избирателей?