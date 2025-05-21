Вопросы подросткового буллинга обсудили с работниками Белпочты в Минске

В Минске для работников почты прошло необычное «Родительское НЕсобрание». Так организаторы назвали новый формат взаимодействия педагогов и родителей учащихся разных классов и школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь вместо традиционных докладов живой диалог о самых острых проблемах воспитания детей. Взрослые обсуждали то, о чем часто молчат: подростковый буллинг, зависимость от соцсетей, экстремизм, сохранение доверия в семье. Основное правило – никаких формальностей. Только честный разговор, основанный на личных историях и примерах.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Я могу прочитать научную лекцию. Но она сегодня никому не нужна. Для того чтобы повернуться лицом к тем проблемам, с которыми сталкиваются наши дети в сети Интернет каждую минуту, нужно эту проблему пережить сердцем. Пережить педагогу и пережить родителю. Пережить всем, кто сегодня имеет отношение к воспитанию молодежи. И если такое произойдет, то я уверена, что мы можем спасти наших детей.

Такие встречи помогают родителям переосмыслить подход к воспитанию, найти общий язык с детьми и, главное, вовремя заметить тревожные сигналы.

Юлия Филоник, ведущий специалист по идеологической работе сектора идеологической работы РУП «Белпочта»:

Дети наши всегда будут важнее всего на свете. Это я поняла сегодня 100 %. Поэтому для меня большое впечатление сегодня. Ролики, которые демонстрировались, доводили до слез. Честно, сдержалась просто с трудом. Поэтому это большой опыт и для меня, многодетной мамы. Я получила колоссальное удовольствие.

Анатолий Савельев:

Все было сказано правильно. Да, общение с детьми сейчас становится все меньше с развитием интернет-технологий, социальных сетей. И родителям стоит задуматься и больше уделять внимание детям, контролировать, мессенджеры, соцсети.