Кому сколько заплатят? Минздрав определил размер надбавок для медработников

Новости Беларуси. Минздрав определил размер надбавки за работу в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено Указом Президента.

Наиболее высокое повышение ждет врачей и медсестер отделения анестезиологии и реанимации, участковой службы, приемных отделений больниц, скорой медицинской помощи. Размер надбавки для врачей установлен на уровне 85 % оклада, средних медработников – 35 %. Все зависит от сложности и интенсивности выполняемой работы. Например, медикам в приемных отделениях для пациентов с инсультами, участковой службы поликлиник оклады повысят на 135 %. По-новому зарплаты будут начисляться уже с июля.