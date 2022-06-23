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Кому сколько заплатят? Минздрав определил размер надбавок для медработников

23 июня 2022 07:38
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Новости Беларуси. Минздрав определил размер надбавки за работу в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено Указом Президента.  

Кому сколько заплатят? Минздрав определил размер надбавок для медработников-1

Наиболее высокое повышение ждет врачей и медсестер отделения анестезиологии и реанимации, участковой службы, приемных отделений больниц, скорой медицинской помощи. Размер надбавки для врачей установлен на уровне 85 % оклада, средних медработников – 35 %. Все зависит от сложности и интенсивности выполняемой работы. Например, медикам в приемных отделениях для пациентов с инсультами, участковой службы поликлиник оклады повысят на 135 %. По-новому зарплаты будут начисляться уже с июля. 

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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