Лето вернулось! Какая погода ждёт белорусов на выходных?

Новости Беларуси. Погода для отдыха у воды располагает. В Беларусь после небольшой паузы возвращается лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 июня осадков не ожидается. Днем температурный максимум +22...+27 °С. В пятницу, 24 июня, в стране станет еще теплее. Ну а в предстоящие выходные без дождей, а дневные температуры будут в районе +25 °С и выше.