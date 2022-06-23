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Лето вернулось! Какая погода ждёт белорусов на выходных?

23 июня 2022 07:28
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Новости Беларуси. Погода для отдыха у воды располагает. В Беларусь после небольшой паузы возвращается лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лето вернулось! Какая погода ждёт белорусов на выходных?-1

23 июня осадков не ожидается. Днем температурный максимум +22...+27 °С. В пятницу, 24 июня, в стране станет еще теплее. Ну а в предстоящие выходные без дождей, а дневные температуры будут в районе +25 °С и выше.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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