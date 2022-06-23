Получаем первые места и работаем на результат. Любительскому коллективу народного танца «Чабарок» 35 лет

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народного танца «Чабарок» отметил свое 35-летие, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Коллектив был создан еще в 1986 году, а в 2006-ом получил звание «Заслуженный самодеятельный коллектив Республики Беларусь». Сегодня ансамбль под четким руководством Натальи Леонидовны Дягель – это пять возрастных групп концертного состава. 350 танцоров в возрасте от четырех до 23 лет.

Анастасия Дягель, хореограф заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля народного танца «Чабарок»:

Когда-то его организовала моя мама. Она наш художественный руководитель. Ей пришла идея создать коллектив именно народного танца, чтобы все наши белорусские традиции, всю нашу белорусскую культуру была возможность у хореографов передавать детям. Давным-давно была маленькая группка, но коллектив разрастался и дорос до больших размеров. На сегодня мы являемся одним из лучших коллективов республики. Мы уже, наверное, бренд. За 35 лет много где гастролировали, много где выступали. Получаем одни первые места и стараемся работать на результат.

Главным подарком к юбилею стал праздничный концерт коллектива, который с аншлагом прошел в концертном зале «Минск». Техника, сценическое мастерство и профессионализм юных танцоров никого не оставляют равнодушным.

Анастасия Дягель:

Концерт у нас прошел в большой дружной семейной атмосфере. Потому что за 35 лет было сделано немало. Много родителей, выпускников. Все пришли, поздравили. Всех переполняли эмоции, потому что это касается не только участников тех, которые занимаются сейчас, это касается и людей, которые прошли этот путь и которые приведут своих детей и родителей, которые водят своих детей. Поэтому это был невероятно эмоциональный момент. Первое отделение у нас было поздравительное, где приходили наши дорогие гости, поздравляли. А второе отделение – это концерт под нашу аккомпанирующую группу, где был только наш репертуар – белорусский народный танец, который мы под шквал оваций подарили зрителям.

Благодаря стараниям педагогов «чабарки» стали настоящей творческой лабораторией для раскрытия хореографического потенциала своих воспитанников. К слову, для ребят это не просто занятия танцем, а второй дом. За годы кропотливой работы для многих коллектив стал местом, где они узнали, что такое дружба.

София Громада, участница старшего основного состава заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля народного танца «Чабарок»:

В нашем коллективе я занимаюсь на протяжении десяти лет. За это время я получила огромный опыт. Все это я делаю с удовольствием. Мне очень нравится, и я благодарна своему коллективу.

Мария Деева, участница старшего основного состава заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля народного танца «Чабарок»:

Мне очень нравится ходить сюда три раза в неделю. Занятия длятся по два часа. Это отнимает очень много сил и времени, но результат меня радует. На последнем нашем отчетном концерте, посвященном 35-летию, я танцевала шесть танцев. Это было тяжело, непросто. Отнимает очень много сил и энергии, но результат поражает. И это нравится всей моей семье и мне тоже. Я, вообще, рада, что все так сложилось. 35-летие нашего коллектива было важно абсолютно для всех участников, для педагогов, для детей, которые сюда ходят, для их родителей, выпускников, которые тоже выступали на этом концерте. Все внесли свой вклад в этот концерт, и он получился удачным. Я горжусь тем, что я хожу и занимаюсь в «Чаборке».

За 35 лет ансамбль «Чабарок» привил любовь к искусству танца тысячам детей, а также вырастил целую плеяду профессионалов. Воспитанники коллектива из года в год поступают в высшие учебные заведения страны на отделения хореографии и танцевального искусства, и им рукоплещет весь мир.