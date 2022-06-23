ОСВОД и МЧС проводят командно-штабные учения по обеспечению безопасности людей на воде

Новости Беларуси. Сотрудников ОСВОД и МЧС теперь можно чаще увидеть на водоемах и пляжах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Купальный сезон открыт, а вместе с ним участились и случаи гибели на воде. В связи с этим в стране проходят командно-штабные учения по обеспечению безопасности людей при купании на водоемах.

Дополнительные бригады спасателей уже патрулируют и дикие пляжи. Именно там чаще всего тонут люди. Сотрудники МЧС уверены, что рейды, профилактические акции и своевременное информирование помогут предотвратить трагедии. Но надеяться в первую очередь каждому нужно только на себя. Часто люди сами подвергают свою жизнь опасности, входя в воду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорит и статистика. Только в июне утонули 145 человек, из них 8 детей.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Будут проводиться акции в местах купания, выставляются дополнительные подразделения МЧС для дежурства на водоемах, в том числе и на не установленных местах. Сегодня привлекается активно авиация, беспилотная авиация для того, чтобы контролировать, мониторить места купания людей. И доводить эту информацию до людей. Где-то принимать меры превентивного характера, в том числе привлекая людей, граждан к административной ответственности.