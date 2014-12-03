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Компания «Велком» объявила старт фестиваля мобильного кино «Смартфильм»

03 декабря 2014 07:51
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Новости Беларуси. Профессиональная камера за лучший кинотрейлер. Компания Велком при поддержке Министерства культуры объявила старт фестиваля мобильного кино «Смартфильм». С 3 декабря и до февраля участники могут загружать свои видео, снятые на камеру телефона, на сайт smartfilm.by.

Хронометраж роликов — до трех минут. Трейлеры к несуществующим фильмам могут быть представлены в различный жанрах: от мелодрам — до триллеров.

Работы оценит жюри, в составе которого признанные эксперты в области короткометражного кино, белорусской культуры и современного искусства. Церемония награждения победителей пройдет 5 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# общество # Мобильный телефон # Фестивали и карнавалы # Юлия Дайнеко

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