Почему и куда установленный к «Дожинкам» в Горках памятник Тарасу на Парнасе спустя два месяца исчез?

Новости Беларуси. В Витебской области исчез памятник «Тарасу на Парнасе», установленный к областным «Дожинкам». Скульптурная композиция стала излюбленным местом для фотосессий. А местные жители утверждают: памятник даже исполнял желания. И вот на днях он пропал. И дело здесь не в волшебстве. Реальная история исчезновения скульптуры выглядит более прозаичной.

Поэма «Тарас на Парнасе» – это своеобразный бренд города Городка. Ведь авторство знаменитого произведения XIX века приписывают Константину Вереницыну, уроженцу этого северного региона.

Потому неудивительно, что к областным «Дожинкам» именно здесь установили памятник тому самому Тарасу. Спустя два месяца он исчез.

Теперь на месте, где когда-то возвышалась почти 2-метровая фигура Тараса, выходящего из 3-метровой книги, пусто. Напоминает о скульптурной композиции разве что изрытая земля и стопки бордюрного камня.

К внезапному исчезновению героя сатирической поэмы местные жители отнеслись отнюдь не с юмором.

Жительница Городка:

Иду, смотрю: разобраны кирпичи, машина стоит. Наверное, грузили даже. Все проходят мимо.

Десятиклассник Кирилл каждый день ходит через городской парк, где два месяца был «прописан» Тарас с Парнаса. И после его исчезновения и сам пытался выяснить, куда исчез памятник. Ведь по легенде, которую успели придумать местные жители, скульптура даже исполняла желания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Каснов:

Я попросил хотя бы хороший средний бал получить. То есть я загадал, и у меня это сбылось.

Но за волшебством, как оказалось, скрывались вполне земные проблемы. И они стали настоящей головной болью для авторов скульптурной композиции. За свою работу Иван Казак и Сергей Сотников должны были получить по 100 миллионов рублей. В результате…

Сергей Сотников, соавтор скульптурной композиции «Тарас на Парнасе»:

Мы получаемся даже в минусе. Потому что мы ездили за свой счет все время туда, работали, проживали там.

Не рассчитались местные чиновники и с минскими литейщиками. Они оценили свою работу почти в миллиард рублей.

Первоначально заказчиков устраивала и сумма, и сроки. Единственное, что просили – отсрочить платеж, но привезти Тараса к «Дожинкам». Изготовители пошли навстречу.

Ярослав Парахневич, начальник цеха литейного производства:

25 ноября мы получили извещение от отдела идеологической работы исполкома с просьбой забрать данную скульптурную композицию. Работало очень много людей, люди должны за свой труд получать заработную плату.

Наталья Гамзюк, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома:

Между отделом и предприятием «Литейный двор» был заключен в сентябре договор временного безвозмездного пользования. Поэтому по истечению срока договора мы были обязаны вернуть данную скульптурную композицию.

Сейчас Тарас из Городка находится там, откуда его, собственно, и привезли – на предприятии-изготовителе под Минском. Что будет с памятником, пока неизвестно. Сейчас его судьбой занимаются специалисты.

Хочется надеяться, что спор двух хозяйствующих субъектов все же разрешится в пользу жителей Городка и здравого смысла.