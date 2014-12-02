Новости Беларуси. В Минске обсуждают меры по противодействию африканской чуме свиней. Для этого в нашу столицу приехали специалисты из Западной и Восточной Европы.

Плановое заседание прошло под эгидой Международного эпизоотического бюро.

Специалисты из России, Польши, Литвы, Латвии и Украины собрались за круглым столом, чтобы выработать единую стратегию по борьбе с распространением АЧС. Обсуждались и вопросы профилактики этой болезни.

В эту международную организацию входят 176 стран. Она одна из старейших в мире, в ее составе более сотни лабораторий. Специалисты бюро практически ежегодно проводят мониторинг белорусских ветеринарных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казимир Лукаускас, руководитель регионального представительства Международного эпизоотического бюро по Восточной Европе:

Те методы, которые есть в Европе, есть в мире, есть у вас, в вашей лаборатории. Ваши специалисты ничем не отличаются от самых лучших европейских специалистов ветеринарии. Государство очень правильно делает: усиливает ветеринарные службы, медицинские службы, чтобы если вирус или какая-то болезнь придет, чтобы человек знал, что есть служба, которая будет этим заниматься, и он может здоровым нормально жить в своей стране. Такой пример, я думаю, в Беларуси очень хороший.