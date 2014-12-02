Институт журналистики БГУ отмечает 70-летие

Новости Беларуси. Более 7 тысяч журналистов за 70 лет. Именно столько профессиональных специалистов выпустил Институт журналистики, ранее – факультет журналистики Белгосуниверситета. В эти дни альма-матер пишущей и снимающей братии отмечает свой юбилей.

Десятки лет это подразделение главного университета страны славится своими педагогами и выпускниками. К слову, немало выпускников журфака (так его называют до сих пор) и среди сотрудников телеканала СТВ. А кто-то совмещает работу и учебу.

Некогда заветная мечта – сегодня любимое дело. Просто однокурсники, просто друзья. Они пришли в БГУ с широко раскрытыми глазами, полные идей. Уже на пятом своими идеями они делятся и со слушателями собственного радио.

Полина Каликина, студентка Института журналистики БГУ:

На парах пришли к этой идее, на парах ее развивали. Журфак дает нам возможность записываться в студии, звукорежиссера дает нам в помощь.

Денис Валянский, студент Института журналистики БГУ:

Будет круто, если к нам потом придут какие-то молодые ребята с журфака со своими идеями, со своими предложениями.

Преемственность поколений для журфака – это не пустые слова. Почти 90% руководителей и сотрудников национальных СМИ – это выпускники журфака БГУ.

А потому очередной юбилей альма-матер – это приятный повод встретиться репортерской братии. Вспомнить студенческие годы, когда первый учебный сюжет, первые взятые интервью.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Прекрасный сегодня праздник – 70 лет факультету журналистики, сейчас это Институт. Вы знаете, что за эти годы выпущено очень много. Я бы сказал, все лучшие журналисты страны. Большой вклад в развитие нашей страны сделан факультетом журналистики и Белорусским государственным университетом.

За 7 десятков лет более 7 тысяч специалистов получили диплом журфака. В альма-матер признаются: с годами меняются не только студенты.

Артем Ковалевский, старший преподаватель кафедры литературно-художественной критики Института журналистики БГУ:

Журфак мне заўжды падабаўся такой ступенню свабоды, пэўнай разняволенасцю, можа быць, таму што нашыя студэнты, ужо пачынаючы з 2-3 курса, працуюць. І сваёй адмысловай творчай адмасферай.

Олег Слука, доктор исторических наук, профессор:

Ни преподаватель или профессор меняет студентов, а студенты меняют преподавателя и профессора. Соответствовать нужно. А соответствие – в освоении современных знаний.

Более полутора тысяч студентов, 8 специальностей. Репортеры, публицисты и редакторы. Дух соперничество между кафедрами неизменно витает в воздухе нового здания уже Института журналистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В третий раз акулы пера и микрофона, веб-журналисты и «международники» – представители всех кафедр – борются за Кубок журфака по поиску информации. На этот раз тема предсказуемо праздничная – юбилей.

Елизавета Хмель, председатель Совета старост Института журналистики БГУ:

Это борьба студентов разных специальностей за звание лучшей специальности. Они проходят три этапа: поиск в Интернете, в библиотеке и в городе. На звание лучшей специальности кто быстрее, оперативнее, креативнее и точнее даст какие-либо сведения.

Сергей Дубовик, директор Института журналистики Белорусского государственного университета:

Сегодняшние студенты – это дети более целеустремленные, более энергичные, креативные. Они хорошо владеют самыми современными технологиями, хорошо знают иностранные языки, более динамичные. Думаю, что они полностью соответствуют тем требованиям, которые стоят сегодня перед современной журналистикой.

Юбилейная неделя насыщена яркими мероприятиями. 2 декабря праздник продолжится. Презентации проектов преподавателей и круглые столы. Но самое долгожданное – ежегодная премия «Золотая утка». Из рук студентов лучшим преподавателям будут вручены «Оскары».