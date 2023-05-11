КПБ готова к перерегистрации – уже подписали пакет документов для Минюста

Новости Беларуси. Коммунистическая партия Беларуси готова к перерегистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 мая состоялось подписание пакета документов, который направят на рассмотрение в Министерство юстиции.

Ответственному моменту предшествовала серьезная подготовка. В конце апреля прошел съезд партии, на котором утвердили новый устав. Обновленный документ учитывает новшества законодательства. Одно из требований – численный барьер в 5 000 человек. Его коммунистическая партия Беларуси перешагнула, сегодня в рядах объединения порядка 6 500 человек. Это люди, которые отстаивают основные интересы страны, а также ее граждан.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Есть определенная, к примеру, проблема в обществе. Мы ее должны решать вместе. Никто никому ничем не обязан. Чтобы создать благоприятные условия в государстве, мы должны все постараться и трудиться обоюдно. Поэтому мы выносим определенные вопросы, аспекты на уровень органов государственного управления, к нам прислушиваются. И своевременно вносятся определенные изменения, чтобы (еще раз повторюсь) улучшить жизнь наших граждан.

Одна из основных ценностей, на которую ориентируется коммунистическая партия Беларуси, – социальная справедливость. Эта концепция сегодня актуальна во всем мире, а в нашей стране является фундаментом отношений между обществом и государством. Она привлекательна в том числе для молодежи. Коммунистическая партия остается единственной, кто зарегистрировал Лигу коммунистической молодежи. Это очередной шаг на пути воспитания и повышения политической грамотности населения.

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

После событий 2020 года достаточно серьезно изменилось само мышление людей, отношение к вопросам. И где-то не на словах, не на принципах кухонного или сарафанного радио обсуждение тех или иных проблем, которые в стране. А именно появилось осознание людей, чтобы они сами участвовали в этих процессах. Поэтому я убежден, что у нас сейчас будет развиваться и политическая культура, и мышление. Которое объединит всецело истинных патриотов нашей страны, чтобы Беларусь и в дальнейшем динамично развивалась. И наши граждане не оставались в стороне от этих процессов.