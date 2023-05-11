Муковозчик: мальчики, которые дуровским Telegram пользовались по полной, по полной и получили

Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Андрея Муковзчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Во времена, когда за учеными присматривали (были такие времена), они вели себя чуть порядочней. Но почему же, спросите вы, за учеными нужен глаз да глаз? Потому что они часто ведут себя как дети.

В 2012 году доктор Джеффри Хинтон и двое его учеников из университета Торонто создали технологию, которая стала интеллектуальной основой для систем искусственного интеллекта.

Во времена, когда за учеными присматривали, они вели себя немного порядочней. Читайте здесь.