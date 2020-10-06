Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?

Что будет, если не оплачивать коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К каким последствиям могут привести забастовки на предприятиях? Объясняем на примере БелАЗа

Это жировка – давно тут лежала. Не так уж и много по ней набежало.

Но в Telegram начитавшись каналов, Михалыч по счету решил не платить.

А это вода, что из крана идти перестала. Тепло в батареях куда-то пропало. И света в квартире вдруг стало мало

Потому что Михалыч решил не платить.

А это объекты водоканала,

Электросети, машинные залы И теплостанции – все это встало,

Потому что бесплатно работать устало.