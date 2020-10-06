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Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?

06 октября 2020 13:50
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Что будет, если не оплачивать коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К каким последствиям могут привести забастовки на предприятиях? Объясняем на примере БелАЗа

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-1

Это жировка – давно тут лежала.

Не так уж и много по ней набежало.

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-4

Но в Telegram начитавшись каналов,

Михалыч по счету решил не платить.

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-7

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-9

А это вода, что из крана идти перестала.

Тепло в батареях куда-то пропало.

И света в квартире вдруг стало мало

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-12

Потому что Михалыч решил не платить.

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-15

А это объекты водоканала,

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-18

Электросети, машинные залы

И теплостанции – все это встало,

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-21

Потому что бесплатно работать устало.

Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?-24

Молодец, Михалыч,

Что решил не платить.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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