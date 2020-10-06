Коммунальные услуги. Чем могут обернуться призывы не оплачивать счета?

Что будет, если не оплачивать коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К каким последствиям могут привести забастовки на предприятиях? Объясняем на примере БелАЗа
Что будет, если не оплачивать коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К каким последствиям могут привести забастовки на предприятиях? Объясняем на примере БелАЗа
Это жировка – давно тут лежала.
Не так уж и много по ней набежало.
Но в Telegram начитавшись каналов,
Михалыч по счету решил не платить.
А это вода, что из крана идти перестала.
Тепло в батареях куда-то пропало.
И света в квартире вдруг стало мало
Потому что Михалыч решил не платить.
А это объекты водоканала,
Электросети, машинные залы
И теплостанции – все это встало,
Потому что бесплатно работать устало.
Молодец, Михалыч,
Что решил не платить.