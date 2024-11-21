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Комитет госбезопасности ввёл режим КТО в Гродно и окрестностях – учения

21 ноября 2024 08:28
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Электоральную кампанию, как показал опыт 2020-го, некоторые пытаются использовать в угоду планам Запада перечеркнуть независимый выбор Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госбезопасности ввёл режим КТО в Гродно и окрестностях – учения-2

Ответить на любые вызовы и угрозы, держать ситуацию под контролем, обеспечивать охрану общественного порядка в нештатных ситуациях – все это под силу нашим правоохранителям. Это показал очередной этап командно-штабных учений, которые проводит МВД. 

Накануне поздно вечером в одном из торговых центров отрабатывалось несколько вводных: пресечение сопротивления сотрудникам милиции, поиск и обезвреживание вооруженных преступников, освобождение заложников, а также ликвидация очага возгорания. В результате операции заложники освобождены, преступники обезврежены.

Комитет госбезопасности ввёл режим КТО в Гродно и окрестностях – учения-4

Ну а 21 ноября в рамках проводимых Министерством внутренних дел командно-штабных учений Комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории Гродно и Гродненского района. Там будет задействована военная и иная спецтехника, усилен контроль и ограничено дорожное движения в зоне проведения проверочных мероприятий.

# Милиция Беларуси # КГБ Беларуси # КГБ Республики Беларусь

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