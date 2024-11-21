Комитет госбезопасности ввёл режим КТО в Гродно и окрестностях – учения

Электоральную кампанию, как показал опыт 2020-го, некоторые пытаются использовать в угоду планам Запада перечеркнуть независимый выбор Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответить на любые вызовы и угрозы, держать ситуацию под контролем, обеспечивать охрану общественного порядка в нештатных ситуациях – все это под силу нашим правоохранителям. Это показал очередной этап командно-штабных учений, которые проводит МВД.

Накануне поздно вечером в одном из торговых центров отрабатывалось несколько вводных: пресечение сопротивления сотрудникам милиции, поиск и обезвреживание вооруженных преступников, освобождение заложников, а также ликвидация очага возгорания. В результате операции заложники освобождены, преступники обезврежены.