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Игорь Сергеенко встретился со студентами БГАТУ

21 ноября 2024 07:50
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По инициативе Палаты представителей Национального собрания в стране стартовал масштабный информационно-просветительский проект «Молодежь для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко встретился со студентами БГАТУ-2

Это серия диалогов студентов с представителями власти. Первая встреча прошла в Белорусском государственном аграрном техническом университете.

С активистами, лидерами молодежных организаций и первокурсниками встретился председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Обсудили достижения суверенной Беларуси за 30 лет института президентства. Говорили и об условиях, созданных для самореализации молодого поколения. Получился откровенный разговор о важном в неформальной обстановке. 

Игорь Сергеенко встретился со студентами БГАТУ-4

Егор Красуцкий, студент Белорусского государственного аграрного технического университета:
Это такой заряд энергии, не описать словами. Встреча прошла в формате открытого, живого, доверительного диалога. Студенты задали вопросы, интересующие их, жизненно важные.

Игорь Сергеенко встретился со студентами БГАТУ-6

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Состоялся хороший, интересный разговор, откровенный. Проводили мы встречу группой депутатов. Поэтому на многие вопросы отвечал не только я, но и мои коллеги принимали участие, руководство министерств образования, сельского хозяйства. Мы продолжим эту работу, будем приглашать и ученых, и выпускников вузов для участия в мероприятии. Главное, в такой простой, доступной, неформальной обстановке пообщаться с молодежью, услышать не только вопросы, но, может быть, и предложения. 

Игорь Сергеенко встретился со студентами БГАТУ-8

Проект «Молодежь для Беларуси» продолжится в других вузах. В планах порядка 150 встреч со студентами.

# Молодежь Беларуси # Игорь Сергеенко

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