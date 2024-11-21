Лукашенко поздравил коллектив и студентов БГПУ с 110-летием со дня основания вуза

БГПУ, опираясь на преемственность и традиции национальной школы, готовит настоящих профессионалов, способных вести за собой, учит их любить свое Отечество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поздравил коллектив и студентов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка с 110-летием со дня основания вуза.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В отечественной системе образования БГПУ неизменно сохраняет статус ведущего вуза по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров, обеспечивает повышение интеллектуального потенциала общества – основы успеха страны в экономике, культуре, науке и социальной сфере. Уверен, ваш коллектив и впредь будет примером в обучении и воспитании молодежи, а вклад университета в совершенствование образовательной сферы станет гарантом устойчивого развития и укрепления нашего государства.
Александр Лукашенко пожелал коллективу и студентам здоровья, счастья, успехов в учебе и труде на благо родной Беларуси.