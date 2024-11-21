Минчанка выиграла в «Санте» новый автомобиль! Рассказываем историю ещё одной удачи

Юлия Самусенко, ведущая:

А вы верите, что можно приобрести автомобиль за 8 рублей всего?

Александр Меженный, ведущий:

Я не верю, я это знаю. Можно пойти в магазин, простой секрет от Дарьи Грибович из Минска, она убедилась в этом сама и убедила всех. Пошла в магазин, чтобы приобрести определенные товары, чтобы попробовать рецепт из TikTok, купила сосиски и лапшу быстрого приготовления.

Кто не мечтает неожиданно получить шикарный подарок? Особенно, если это автомобиль. И не какой-то там игрушечный, а самый настоящий Nissan 2024 года. «Санта» такие мечты исполняет. Пришло время узнать победителя и познакомиться с ним поближе.