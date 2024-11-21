Минчанка выиграла в «Санте» новый автомобиль! Рассказываем историю ещё одной удачи
Юлия Самусенко, ведущая:
А вы верите, что можно приобрести автомобиль за 8 рублей всего?
Александр Меженный, ведущий:
Я не верю, я это знаю. Можно пойти в магазин, простой секрет от Дарьи Грибович из Минска, она убедилась в этом сама и убедила всех. Пошла в магазин, чтобы приобрести определенные товары, чтобы попробовать рецепт из TikTok, купила сосиски и лапшу быстрого приготовления.
Кто не мечтает неожиданно получить шикарный подарок? Особенно, если это автомобиль. И не какой-то там игрушечный, а самый настоящий Nissan 2024 года. «Санта» такие мечты исполняет. Пришло время узнать победителя и познакомиться с ним поближе.
Александр Меженный:
Как вы узнали о том, что вы стали победителем?
Дарья Грибович, г. Минск:
Мне позвонил мой муж и сказал: срочно перезванивай, тебя там ищут. Представляете, я выиграла автомобиль. Позвонила маме, папе, никто не верит. Может, это мошенники, обман. Осознание пришло, когда я уже посидела в машине. Увидела, что стоит красивая, блестит, мне подмигивает. Очень радостно, волнительно и классно.
– Какой товар принес победу Даше?
– Я слышал, что это были сосиски и «Роллтон».
Дарья Грибович:
До сих пор не верится, как будто ненастоящее все. Я желаю всем покупателям «Санты» оказаться на моем месте. Покупайте и выигрывайте!
*На правах рекламы.