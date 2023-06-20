Комфортное жильё за приятную цену! Посмотрите, как выглядят лучшие общежития Могилёва

Новости Беларуси. В Могилеве подвели итоги конкурса на лучшее студенческое общежитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди требований к временному жилью – чистота, оригинальность и эстетичность оформления комнат и этажей. В последние годы студенческие общежития стали более комфортабельными, а вот цена на них очень приятная: от 13 до 40 рублей в месяц. Что можно получить за такие деньги, узнавала Юлия Мычка.

Еще недавно студенческие общежития выступали объектами анекдотов. Юмористические рассказы про голодных тараканов и пропавшую прямо с плиты жареную картошку теряют свою актуальность. Современное жилье для студентов в Беларуси пусть и не аll inclusive, но где-то рядом.

Вот моя комната. Я очень сильно люблю свое общежитие, у меня есть с чем сравнить, потому что до этого я жила в общежитии от лицея, и это небо и земля.

Общежитие Могилевского медицинского колледжа признано лучшим в городе. Здание 1963 года постройки ни разу не видело капитального ремонта. Но силами администрации ссуза и самих учащихся и внутри, и снаружи выглядит не хуже более молодых кирпичных соседей. И что особенно важно – очень любимо временными постояльцами.

Майя Масютина, учащаяся Могилевского медицинского государственного колледжа:

Я всегда хотела попробовать эту общажную жизнь, квартиру – нет. Успею еще.

Современные санузлы, светлая и чистая кухня, новая техника. За жизнью в общественных местах следят почти 16 камер видеонаблюдения. В фокусе их внимания даже холодильники, что, как оказалось, очень помогает в решении спорных вопросов. Красоту и уют наводят сообща. Каждое лето в общежитии работают волонтеры и студенческие отряды. И те, и другие участвуют в ремонте. В 2022 году на призыв о помощи откликнулись 40 первокурсников.

Екатерина Моторова, учащаяся Могилевского медицинского государственного колледжа:

Иногда бывает такое, что все-таки кому-то может не достаться. А за счет того, что мы участвуем в волонтерском отряде, это уже стопроцентная гарантия.

Владимир Рыжков, директор Могилевского медицинского государственного колледжа:

Больше всего поражает взгляд будущих абитуриентов, когда они видят это общежитие, знакомятся с базой при поступлении в колледж, смотрят наш сайт. Конечно, это их во многом прельщает, поэтому и уровень поступающих у нас достаточно высок.

10 жилых этажей, 260 студентов и 50 шагов до учебного корпуса. Общежитие Белорусско-Российского университета по улице Ленинской тоже в списке победителей. Без евроремонта, но с домашним уютом. Больше пяти сотен вазонов с цветами превращают его коридоры в цветочную оранжерею. Картины на стенах и чистота в комнатах. Уже 23 года у руля студенческого причала Наталья Парфененко.

Наталья Парфененко, заведующая общежитием Белорусского-Российского университета:

Когда приходит такое время, что студенты уезжают домой уже после того, как заканчивают университет, мне очень жалко с ними расставаться, и они не хотят уезжать домой. Хотят оставаться и приезжают, навещают, высказывают слова благодарности. И это мне очень приятно.

Выпускник Влад Коробейников последние два года возглавлял студенческий совет в общежитии. Для него в этих стенах есть и флер романтики. Здесь он познакомился с будущей женой. Он жил на 11-м, она 3-м. Сегодня у будущего инженера – защита дипломной работы, потом выпускной. И общежитию, с которым теперь связано так много, придется сказать до свидания.

Влад Коробейников, студент Белорусско-Росийского университета:

Даже жалко будет выезжать из этих стен, потому что действительно много всяких различных хороших моментов. Тут такая обстановка, что прямо не хочется уходить. Нашел хороших друзей здесь, и в принципе хорошее место. Я бы здесь и остался жить.