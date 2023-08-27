Комфорт и безопасность наших детей. Узнали, насколько школы готовы к внештатным ситуациям, и изучили меню к 1 сентября
Новости Беларуси. Еще на прошлой неделе во Дворце Независимости провели отдельное совещание, где прошлись по самым разным темам: от подвоза детей до меню в столовых. Очевидно, что в школе дети проводят большинство своего времени. Поэтому и родителям, и педагогам, и Президенту хочется, чтобы процесс обучения был комфортным, безопасным, да и просто интересным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Есть что выбрать по любой цене». Вместе с главой МАРТ изучили полки минских универмагов накануне нового учебного года.
Особенно активно в работу по подготовке учреждений образования к учебному году включаются те, для кого безопасность – и есть профессия.
Екатерина Капылович, корреспондент:
Та самая красная кнопка. Ее в своей жизни мечтал нажать, наверное, каждый школьник. Мне сегодня такая возможность предоставилась. Ну что, в рамках проверки пожарной сигнализации наделаем шуму?
Здравствуйте! Гимназия № 7, Антоновская, 20. У нас сработала пожарная сигнализация. Да, иду проверять.
Сотрудники гимназии к внештатным ситуациям готовы. Проверено съемочной группой СТВ. Движемся дальше по четкому плану сотрудника МЧС.
Екатерина Капылович:
Что смотрим, что проверяем?
Михаил Войтецкий, заместитель начальника отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС:
В плане эвакуации мы находимся здесь, также места нахождения огнетушителей (они находятся на лестничных клетках) и ручные пожарные извещатели, пути эвакуации, направления: эвакуационные выходы, основные выходы.
Еще один наболевший вопрос – гастрономический. Меню школьной столовой – это именно тот случай, когда о вкусах спорят. В этом году многие школы уже разработали новый рацион и попытались найти тот самый баланс, когда и вкусно, и полезно. Некоторые даже перешли на формат шведского стола. А в других школах и вовсе решили подключить учеников к кулинарному процессу.
Ольга Живицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Петковичской средней школы:
Мы все здесь глубоко убеждены, что нужно что-то делать своими руками и обеспечивать таким образом себя. Поэтому, если они вырастили все эти овощи своими руками, они понимают, как это тяжело давалось, это никогда не пойдет в мусорное ведро, в отходы. И все салаты, которые готовятся руками наших поваров, картофель, картофельное пюре, оно все всегда съедается.
Разумеется, мы не могли остаться в стороне.
– А вот и наш урожай. Огурцы, помидоры и капуста только что заботливо прополоты и собраны собственными руками. Предлагаю повару Елене сделать летний салат. Поехали?
Елена Малахова, повар Петковичской средней школы:
Поехали!
– Что по поводу специй?
– В школьном питании идет только соль и растительное масло, специи не добавляются.
– Вот такая она, красивая и полезная высокая школьная кухня.
Буквально через несколько дней учреждения образования Беларуси примут около миллиона ребят. Обучаться школьники будут в том числе по новым учебникам. 60 % столичных школ перейдут на новую систему организации питания, через год к ним присоединятся оставшиеся. Особое внимание уделят и подвозу ребят к местам обучения. Такие, казалось бы, простые вопросы, но от них зависит комфорт и безопасность наших детей. Поэтому они всегда на особом контроле.