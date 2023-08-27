Комфорт и безопасность наших детей. Узнали, насколько школы готовы к внештатным ситуациям, и изучили меню к 1 сентября

Новости Беларуси. Еще на прошлой неделе во Дворце Независимости провели отдельное совещание, где прошлись по самым разным темам: от подвоза детей до меню в столовых. Очевидно, что в школе дети проводят большинство своего времени. Поэтому и родителям, и педагогам, и Президенту хочется, чтобы процесс обучения был комфортным, безопасным, да и просто интересным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Есть что выбрать по любой цене». Вместе с главой МАРТ изучили полки минских универмагов накануне нового учебного года.

Особенно активно в работу по подготовке учреждений образования к учебному году включаются те, для кого безопасность – и есть профессия.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Та самая красная кнопка. Ее в своей жизни мечтал нажать, наверное, каждый школьник. Мне сегодня такая возможность предоставилась. Ну что, в рамках проверки пожарной сигнализации наделаем шуму?

Здравствуйте! Гимназия № 7, Антоновская, 20. У нас сработала пожарная сигнализация. Да, иду проверять. Сотрудники гимназии к внештатным ситуациям готовы. Проверено съемочной группой СТВ. Движемся дальше по четкому плану сотрудника МЧС. Екатерина Капылович:

Что смотрим, что проверяем?

Михаил Войтецкий, заместитель начальника отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС:

В плане эвакуации мы находимся здесь, также места нахождения огнетушителей (они находятся на лестничных клетках) и ручные пожарные извещатели, пути эвакуации, направления: эвакуационные выходы, основные выходы.

Еще один наболевший вопрос – гастрономический. Меню школьной столовой – это именно тот случай, когда о вкусах спорят. В этом году многие школы уже разработали новый рацион и попытались найти тот самый баланс, когда и вкусно, и полезно. Некоторые даже перешли на формат шведского стола. А в других школах и вовсе решили подключить учеников к кулинарному процессу.

Ольга Живицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Петковичской средней школы:

Мы все здесь глубоко убеждены, что нужно что-то делать своими руками и обеспечивать таким образом себя. Поэтому, если они вырастили все эти овощи своими руками, они понимают, как это тяжело давалось, это никогда не пойдет в мусорное ведро, в отходы. И все салаты, которые готовятся руками наших поваров, картофель, картофельное пюре, оно все всегда съедается.

Разумеется, мы не могли остаться в стороне.

– А вот и наш урожай. Огурцы, помидоры и капуста только что заботливо прополоты и собраны собственными руками. Предлагаю повару Елене сделать летний салат. Поехали? Елена Малахова, повар Петковичской средней школы:

Поехали!

– Что по поводу специй?

– В школьном питании идет только соль и растительное масло, специи не добавляются.

– Вот такая она, красивая и полезная высокая школьная кухня.