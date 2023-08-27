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«БелВитунифарм»: наша стройка и документация прозрачные и соответствуют всем мировым требованиям

27 августа 2023 17:08
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Сегодня у нас есть более 40 видов таких препаратов, выход которых на рынок вызвал общий спад цены на 30 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши вакцины не только признали конкурентоспособными, но и одними из самых эффективных. Конечно, говорить о Беларуси как об однозначном лидере на рынке еще рано. Нужно освоить ряд препаратов. Но с этими задачами белорусы уверены, что справятся. Как это связано с разработкой медицинской вакцины? Связь самая тесная. У нас есть школа, специалисты, технологии, а значит и результат будет.

«БелВитунифарм»: наша стройка и документация прозрачные и соответствуют всем мировым требованиям-1

Наличие производства по выпуску собственных вакцин – это, в первую очередь, вопрос безопасности. Но также экономической выгоды. Ведь, кроме оборудования, в создании вакцин используют составляющие сугубо отечественного производства. Это продукт с уникальным уровнем локализации в 98 %. И вся добавленная стоимость остается внутри страны, идет на развитие сопутствующих отраслей биологического производства. Однако как обстоят дела на перспективу?

«БелВитунифарм»: наша стройка и документация прозрачные и соответствуют всем мировым требованиям-4

Полина Королева, корреспондент:
Хватает ли на предприятии мощностей, чтобы не только закрыть потребности внутреннего рынка страны, но также заниматься экспортом?

Сергей Большаков, генеральный директор «БелВитунифарм»:
По ветеринарной составляющей мы потихоньку выходим на золотую формулу 50 на 50. Естественно, мы двигаемся к золотой формуле 30 на 70 – 30 % на внутренний рынок, и 70 % – экспорт. Что касается медицинской вакцины, вакцины в мире закупаются через тендера. Чтобы участвовать в тендере, надо учитывать ряд требований регистрации и так далее. Поэтому в теории мы рассчитываем на выход на международный рынок, на экспорт, но во времени это из-за барьеров определенных несколько затянется. Мы это понимаем и поэтому изначально говорим о том, что вся наша стройка, документация прозрачные и соответствуют всем мировым требованиям.

Как в Беларуси разрабатывают свою медицинскую вакцину? Поговорили с гендиректором «БелВитунифарм».

# Медицина # общество # Полина Королева # Сергей Большаков # Фотофакт

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