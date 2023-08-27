Сергей Большаков: в бывшем СССР только Россия и Беларусь могут выпускать свои медицинские вакцины
Сегодня у нас есть более 40 видов таких препаратов, выход которых на рынок вызвал общий спад цены на 30 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши вакцины не только признали конкурентоспособными, но и одними из самых эффективных. Конечно, говорить о Беларуси как об однозначном лидере на рынке еще рано. Нужно освоить ряд препаратов. Но с этими задачами белорусы уверены, что справятся. Как это связано с разработкой медицинской вакцины? Связь самая тесная. У нас есть школа, специалисты, технологии, а значит и результат будет.
Эксперты прогнозируют, что биотехнологии станут самым прибыльным бизнесом XXI века. Отрасль развивается бешеными темпами и по всем направлениям: энергетика, экология, генная инженерия. Посещая «БелВитунифарм», Александр Лукашенко предупредил, что Беларусь может остаться в стороне, а может принять участие в делении пирога. По предварительным подсчетам, наша медицинская вакцина будет дешевле зарубежных аналогов на 17 %. Это плюс к конкурентоспособности.
Сергей Большаков, генеральный директор «БелВитунифарм»:
В бывшем Советском Союзе у нас только Российская Федерация и Беларусь могут похвастаться выпуском медицинских вакцин именно своей разработки и высокого уровня локализации. Все остальные либо розлив производят, либо к этому еще идут.
Как в Беларуси разрабатывают свою медицинскую вакцину? Поговорили с гендиректором «БелВитунифарм».