Сергей Большаков: в бывшем СССР только Россия и Беларусь могут выпускать свои медицинские вакцины

Сегодня у нас есть более 40 видов таких препаратов, выход которых на рынок вызвал общий спад цены на 30 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши вакцины не только признали конкурентоспособными, но и одними из самых эффективных. Конечно, говорить о Беларуси как об однозначном лидере на рынке еще рано. Нужно освоить ряд препаратов. Но с этими задачами белорусы уверены, что справятся. Как это связано с разработкой медицинской вакцины? Связь самая тесная. У нас есть школа, специалисты, технологии, а значит и результат будет.