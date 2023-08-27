Как в Беларуси разрабатывают свою медицинскую вакцину? Поговорили с гендиректором «БелВитунифарм»

Хорошо, когда все свое. Тогда и никакие санкции нестрашны. Более того, кризисные моменты, и речь не только про рестрикции, способны дать импульс для развития целых отраслей. К примеру, ковид заставил белорусов задуматься над созданием собственной противовирусной вакцины, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да, мир не без добрых людей. И Россия, и Китай в трудный момент протянули руку помощи.

Но, согласитесь, чтобы не опускаться вниз – это отсылка к проблеме с лифтами в Риге – а идти вперед, лучше иметь свои наработки, технологии и продукты. Это в любом случае не будет лишним. При том, что в Беларуси разработкой вакцин, правда, для животных, занимаются около 60 лет – еще с советского периода. Сегодня у нас есть более 40 видов таких препаратов, выход которых на рынок вызвал общий спад цены на 30 %. Наши вакцины не только признали конкурентоспособными, но и одними из самых эффективных. Конечно, говорить о Беларуси как об однозначном лидере на рынке еще рано. Нужно освоить ряд препаратов. Но с этими задачами белорусы уверены, что справятся. Как это связано с разработкой медицинской вакцины? Связь самая тесная. У нас есть школа, специалисты, технологии, а значит и результат будет. О противовирусной вакцине и других фармновинках, над которыми работают «БелВитунифарме», Полина Королева поговорила с директором предприятия. Полина Королева, корреспондент:

Главный вопрос: действительно ли опыт, накопленный в производстве ветеринарных вакцин, он применим для создания противовирусных вакцин для человека?

Сергей Большаков, генеральный директор «БелВитунифарм»:

93 года в этом году исполняется нашему предприятию. Из них более 60 лет мы в той или иной степени работаем с вакцинами. Различные технологии отрабатывали, которые в ряде случаев сегодня уже не применяются, мы знаем их плюсы и минусы. Все это позволило впервые создать белорусскую медицинскую вакцину.

Первые обсуждения отечественной вакцины прозвучали, когда мир столкнулся с постоянно меняющимся вирусом гриппа. Однако в Беларуси еще не было должных компетенцией, а сотрудничество между Минздравом, Академией наук и непосредственным производителем было куда менее тесным, чем сегодня. Переломным моментом стала пандемия COVID-19.

Сергей Большаков:

Было принято решение на более сложном испытании – ковиде – начать отрабатывать платформу. Эту платформу мы отработали и сегодня говорим, что эта платформа неплохо может работать с гриппом, гепатитом, оспой и рядом еще болезней, которые проходят дополнительную апробацию сегодня. Сергей Большаков: в бывшем СССР только Россия и Беларусь могут выпускать свои медицинские вакцины. Подробнее.

Речь о создании гибкого производства. Именно такое требование прозвучало от главы государства, и что важно, оно выполнимо через создание биотехнологического кластера на базе «БелВитунифарм». Сегодня на территории предприятия идет строительство нового производства. Трехэтажное здание общей площадью более 10 тысяч квадратных метров должны закончить к весне 2024 года.

Сергей Большаков:

Если брать метраж, то вакцинный цех для животных здесь в два раза меньше, чем вакцинный цех для человека. Это связано с высокой степенью чистоты в помещении. Если вакцины для животных – очень высокий уровень чистоты, то человеческая в 4-5 раз выше. Это отдельное помещение, строящееся почему рядом? Потому что знания рядом, и люди, получая компетенции на более простых животных вакцинах, очень неплохо доучиваются до вакцин человеческих.

Сегодня медицинская вакцина проходит клинические испытания на животных. Они закончатся в сентябре, спустя полгода с начала тестов. Уже в октябре вакцину опробуют на добровольцах. Тем не менее наши специалисты уже сегодня заняты поиском новых ниш, которые можно занять в перспективе.