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«Выше скорость и качество». Белорусские учёные создали самоходную машину для сбора яблок и обрезки деревьев

19 июля 2018 08:34
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Середина лета – время собирать урожай. И белорусские инженеры уже готовы помочь аграриям в этом деле. Учёные Национальной академии наук создали агрегат для уборки плодовых культур и обрезки деревьев. 

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий лабораторией возделывания плодоягодных и овощных культур Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент – Антон Юрин.

Что умеет агрегат для уборки плодовых культур и обрезки деревьев?

«Выше скорость и качество». Белорусские учёные создали самоходную машину для сбора яблок и обрезки деревьев-1

Антон Юрин, заведующий лабораторией возделывания плодоягодных и овощных культур Научно-практического центра Академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент:
Есть несколько способов уборки плодовых культур. Если речь идет об агрегате, то несколько способов: первый способ – традиционный – вручную, второй способ – вибрационного потряхивания. Имеется рука, гидравлически управляемая, которая хватает дерево и потом начинает его трясти.

Что это за изобретение на экране? Для чего его придумали?

«Выше скорость и качество». Белорусские учёные создали самоходную машину для сбора яблок и обрезки деревьев-4

Антон Юрин:
Это самоходная машина для уборки яблок и обрезки деревьев. Принцип данного агрегата заключается в том, чтобы осуществлять качественную уборку плодов, предназначенных для длительного хранения. Качество уборки плодов не уступает ручной уборке.

При этом производительность выше в 2,5-3,5 раза.

А ручной – это самый качественный, но и самый дорогой способ уборки?

«Выше скорость и качество». Белорусские учёные создали самоходную машину для сбора яблок и обрезки деревьев-7

Антон Юрин:
Самый дорогой, самый медленный.

Здесь принцип такой: люди вручную снимают и на этот конвейер укладывают.

«Выше скорость и качество». Белорусские учёные создали самоходную машину для сбора яблок и обрезки деревьев-10

Антон Юрин:
Да. И их участие заканчивается. Благодаря этому, выше скорость уборки, выше качество, потому что человек меньше соприкасается с этими яблоками. Кроме того, эта машина осуществляет обрезку деревьев, она оборудована пневмостанцией. Вверху сосредоточены органы управления.

«Выше скорость и качество». Белорусские учёные создали самоходную машину для сбора яблок и обрезки деревьев-13

Уже есть это в каком-то хозяйстве?

Антон Юрин:
Да. 9 машин выпущено.

Оценили положительно.

Машина, в принципе, технически сложная, необхожимо людей обучать работе на ней. Убирать можно яблоки и груши – семечковые культуры.

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?

# Изобретения # Наука # Антон Юрин # Фотофакт

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