«Выше скорость и качество». Белорусские учёные создали самоходную машину для сбора яблок и обрезки деревьев

Середина лета – время собирать урожай. И белорусские инженеры уже готовы помочь аграриям в этом деле. Учёные Национальной академии наук создали агрегат для уборки плодовых культур и обрезки деревьев. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий лабораторией возделывания плодоягодных и овощных культур Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент – Антон Юрин. Что умеет агрегат для уборки плодовых культур и обрезки деревьев?

Антон Юрин, заведующий лабораторией возделывания плодоягодных и овощных культур Научно-практического центра Академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент:

Есть несколько способов уборки плодовых культур. Если речь идет об агрегате, то несколько способов: первый способ – традиционный – вручную, второй способ – вибрационного потряхивания. Имеется рука, гидравлически управляемая, которая хватает дерево и потом начинает его трясти. Что это за изобретение на экране? Для чего его придумали?

Антон Юрин:

Это – самоходная машина для уборки яблок и обрезки деревьев. Принцип данного агрегата заключается в том, чтобы осуществлять качественную уборку плодов, предназначенных для длительного хранения. Качество уборки плодов не уступает ручной уборке. При этом производительность выше в 2,5-3,5 раза. А ручной – это самый качественный, но и самый дорогой способ уборки?

Антон Юрин:

Самый дорогой, самый медленный. Здесь принцип такой: люди вручную снимают и на этот конвейер укладывают.

Антон Юрин:

Да. И их участие заканчивается. Благодаря этому, выше скорость уборки, выше качество, потому что человек меньше соприкасается с этими яблоками. Кроме того, эта машина осуществляет обрезку деревьев, она оборудована пневмостанцией. Вверху сосредоточены органы управления.