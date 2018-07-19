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«Есть чему поучиться». В Беларуси провели уникальную операцию, которая поможет вернуть слух ребенку

19 июля 2018 11:43
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Новости Беларуси. Используя медицинские термины – проведена двусторонняя кохлеарная имплантация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За тем, как работают белорусские врачи, наблюдали их коллеги еще из пяти стран.

«Есть чему поучиться». В Беларуси провели уникальную операцию, которая поможет вернуть слух ребенку-1

Установка имплантов сразу на два уха позволяет полностью восстановить слух у пациента. Все действия специалисты вначале отработали на 3D-моделях, которые полностью повторяют анатомию человека.

«Есть чему поучиться». В Беларуси провели уникальную операцию, которая поможет вернуть слух ребенку-4

Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:
У нас много носителей кохлеарных имплантов двусторонних, но впервые операция выполнена одномоментно – двусторонняя билатеральная кохлеарная имплантация.

«Есть чему поучиться». В Беларуси провели уникальную операцию, которая поможет вернуть слух ребенку-7

Маргарита Хоменко, врач-оториноларинголог (Украина):
Потрясающая операция, ее уровень очень высокий. У нас есть чему поучиться.

Я узнала о вашем центре от своих коллег. Я знаю, что у вас есть прекрасный тренинговый центр – всем рекомендую посетить.

За опытом и передовыми технологиями иностранные врачи приезжают в Беларусь не первый раз. Наши хирурги уже провели более 600 операций по восстановлению слуха.

# Здоровье # общество # Николай Гребень # Маргарита Хоменко # Фотофакт

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