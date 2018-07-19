«Есть чему поучиться». В Беларуси провели уникальную операцию, которая поможет вернуть слух ребенку

За тем, как работают белорусские врачи, наблюдали их коллеги еще из пяти стран.

Установка имплантов сразу на два уха позволяет полностью восстановить слух у пациента. Все действия специалисты вначале отработали на 3D-моделях, которые полностью повторяют анатомию человека.

Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии: У нас много носителей кохлеарных имплантов двусторонних, но впервые операция выполнена одномоментно – двусторонняя билатеральная кохлеарная имплантация.

Маргарита Хоменко, врач-оториноларинголог (Украина):

Потрясающая операция, ее уровень очень высокий. У нас есть чему поучиться.

Я узнала о вашем центре от своих коллег. Я знаю, что у вас есть прекрасный тренинговый центр – всем рекомендую посетить.

За опытом и передовыми технологиями иностранные врачи приезжают в Беларусь не первый раз. Наши хирурги уже провели более 600 операций по восстановлению слуха.