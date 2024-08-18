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Республиканский турслёт ФПБ проходит в Столбцовском районе

18 августа 2024 14:02
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Активные выходные на природе. Лучших представителей профсоюзов из разных организаций объединил республиканский турслет. Мероприятие проходит в Столбцовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский турслёт ФПБ проходит в Столбцовском районе-2

15 команд и более 600 человек в 10-й раз собрались, чтобы продемонстрировать личные таланты и умение работать в команде. Программа насыщена разнообразными конкурсами, спортивными и творческими. На скорость преодолеть веревочный городок, сориентироваться на местности, в полевых условиях приготовить ресторанное блюдо. А победит, конечно, сильнейший.

Республиканский турслёт ФПБ проходит в Столбцовском районе-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Профсоюз в целом – это дружная команда единомышленников, которые собрались сегодня в нерабочей обстановке посоревноваться, потренироваться, пообщаться, спеть песни, в том числе патриотически. Очень хорошая была презентация команд. И мы убеждены, что эти три дня станут для участников тем памятным событием, которое они не только для себя будут нести, а в том числе расскажут своим друзьям.

Республиканский турслёт ФПБ проходит в Столбцовском районе-6

Виктория Липницкая, участница республиканского турслета профсоюзов:
Настроение очень замечательное. Настроение на победу, это самое главное. На самом деле обстановка тут очень дружественная. Мы уже более-менее познакомились. Очень хорошие наши соседи.

Республиканский турслёт ФПБ проходит в Столбцовском районе-8

Имена лучших профсоюзных туристов станут известны уже сегодня, 18 августа. Победителей наградят кубками и дипломами, а также вручат памятные призы от Федерации. С каждым разом желающих приобщится к активному отдыху становится все больше. К слову, за прошлый год в профсоюзных спортивно-массовых мероприятиях приняли участие более 800 тысяч человек.

# Туризм

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