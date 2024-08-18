Республиканский турслёт ФПБ проходит в Столбцовском районе

Активные выходные на природе. Лучших представителей профсоюзов из разных организаций объединил республиканский турслет. Мероприятие проходит в Столбцовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 команд и более 600 человек в 10-й раз собрались, чтобы продемонстрировать личные таланты и умение работать в команде. Программа насыщена разнообразными конкурсами, спортивными и творческими. На скорость преодолеть веревочный городок, сориентироваться на местности, в полевых условиях приготовить ресторанное блюдо. А победит, конечно, сильнейший.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Профсоюз в целом – это дружная команда единомышленников, которые собрались сегодня в нерабочей обстановке посоревноваться, потренироваться, пообщаться, спеть песни, в том числе патриотически. Очень хорошая была презентация команд. И мы убеждены, что эти три дня станут для участников тем памятным событием, которое они не только для себя будут нести, а в том числе расскажут своим друзьям.

Виктория Липницкая, участница республиканского турслета профсоюзов:

Настроение очень замечательное. Настроение на победу, это самое главное. На самом деле обстановка тут очень дружественная. Мы уже более-менее познакомились. Очень хорошие наши соседи.