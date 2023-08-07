Командир СОБР: любые попытки дестабилизации обстановки будут пресекаться жёстко
Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.
Алена Сырова, СТВ:
По поводу границ с Российской Федерацией, то о, чем говорил командир СОБРа. Диверсионные группы – это одна из основных угроз, которая есть на сегодняшний момент с точки зрения нашей безопасности. Понятное дело, что они могут в теории и заходить со стороны Украины, мы видели какие-то проникновения на территорию Российской Федерации.
Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
Они могут заходить и через интернет, и на умы воздействовать наших граждан.
Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Могут накапливаться здесь и не заходить длительный промежуток времени.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы тут недавно записывали интервью с Олегом Сергеевичем Гайдукевичем, просто говорили с ним о том, что же может быть на выборы. И он сказал: единственное, что может быть, это диверсия. Потому что повлиять уже на возможность цветной революции Запад не может, повлиять каким-то образом на ментальное состояние людей тоже. Только запугивать. И, говорит, самое главное, что нам нужно – а) надеяться на военных, б) быть осторожным с собой. Эту историю действительно стоит ждать так, как он описал?
Александр Быков:
Органы внутренних дел в целом и внутренние войска как составляющая часть постоянно работают над тем, чтобы не то что ждать, мы должны всегда надеяться на лучшее, но быть в готовности решить какие-то вопросы худшего. Поэтому это не исключено, попытки не исключены. Но, поверьте, сегодня сил, средств, возможностей органов внутренних дел и других силовых структур более чем достаточно, чтобы обеспечить спокойствие и если все-таки такие попытки будут, и не только попытки совершения диверсий. Почему вы исключаете попытку возможной дестабилизации внутри, как они называли, шатания этого. Ее тоже нельзя исключать, мы должны готовится и готовы к этому. Хочу как силовик, как командир спецподразделения сказать, что такие попытки будут пресекаться очень жестко, а если будет необходимо, то и жестоко.
Кирилл Казаков:
Это, наверное, самое хорошее слово.
Игорь Чибисов, военный эксперт:
Я продолжаю мысль. Мы должны надеяться на наши Вооруженные Силы – это первое. И второе – на нашу региональную группировку войск Союзного государства вооруженных сил России и Беларуси. И еще последнее – решение, что у нас уже есть сдерживающий фактор – возвращение тактического ядерного оружия на нашу территорию. Поэтому белорусский народ может жить спокойно.
Кирилл Казаков:
Слушайте, нас часто упрекают в том, что ядерное оружие целью станет и мы пострадаем. А все-таки для нас это сдерживающий фактор?
Игорь Чибисов:
Это сдерживающий фактор. За все время ни одна ядерная страна не сражалась, ни разу, кроме применения бомб. Были Хиросима и Нагасаки, больше она не применялась.
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