Командир СОБР: любые попытки дестабилизации обстановки будут пресекаться жёстко

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу « По существу » будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Алена Сырова, СТВ:

По поводу границ с Российской Федерацией, то о, чем говорил командир СОБРа. Диверсионные группы – это одна из основных угроз, которая есть на сегодняшний момент с точки зрения нашей безопасности. Понятное дело, что они могут в теории и заходить со стороны Украины, мы видели какие-то проникновения на территорию Российской Федерации.

Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:

Они могут заходить и через интернет, и на умы воздействовать наших граждан.

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

Могут накапливаться здесь и не заходить длительный промежуток времени.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы тут недавно записывали интервью с Олегом Сергеевичем Гайдукевичем, просто говорили с ним о том, что же может быть на выборы. И он сказал: единственное, что может быть, это диверсия. Потому что повлиять уже на возможность цветной революции Запад не может, повлиять каким-то образом на ментальное состояние людей тоже. Только запугивать. И, говорит, самое главное, что нам нужно – а) надеяться на военных, б) быть осторожным с собой. Эту историю действительно стоит ждать так, как он описал?