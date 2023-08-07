Авдонин: будет электоральная кампания, мы спокойно проголосуем – и всё у нас будет спокойно
Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.
Алена Сырова, СТВ:
Максим Викторович, мы говорили о западном направлении, теперь о восточном, граница с Российской Федерацией. Тоже появлялась информация о том, что там были контрольные мероприятия, потом их упразднили. С чем это связано и, вообще, вы контролируете как-то эту территорию?
Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
Вы знаете, государственная граница, в любом случае, раз мы пограничники, любая задача, которая будет стоять по прикрытию государственной границы, будет выполнена. Безусловно, есть планы, тренировки. И во взаимодействии с пограничной службой, ФСБ России выполняются задачи контрольные на государственной границе России и Беларуси. Это периодически происходит, и никаких экстраординарных мер нет. Поддерживая коллег, я хотел бы сказать, что если бы Запад мог напасть и понимал, что будут дивиденды, они бы давно уже вошли сюда. Они видят, и если не боятся, то опасаются той мощи, которой представляют Вооруженные Силы Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Принципиальность нашего Президента действительно уважают, потому что понятно. Принципиальность нашего Президента и ядерное оружие – в купе эти вещи дают результат, скажем так, оборонительный?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Давайте уже под завершение программы, потому что мы всю программу, если со стороны смотреть, такая милитаризация у нас, у нас дух такой… Бедные телезрители.
Кирилл Казаков:
У нас час, и мы за этот час должны вложить все эти страхи, чтобы их развеять.
Алексей Авдонин:
Телезрители смотрят, думают: боже, нужен тревожный чемоданчик.
Алена Сырова:
Давайте расскажем, что они должны знать.
Алексей Авдонин:
Надо спокойно понимать самые главные процессы. У нас в настоящий момент, завтра-послезавтра будет мирная жизнь. Завтра-послезавтра будет электоральная кампания, мы спокойно пойдем в избирательные участки, проголосуем – и все у нас будет спокойно. То, что мы сейчас обсуждаем, это как раз те элементы, которые обеспечивают нам мирную жизнь. У поляков есть планы, у Вашингтона есть планы, у Лондона есть планы, но самое главное, что это только планы. И наша задача состоит в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не дать им возможности реализовать эти планы.
Алена Сырова:
Вы знаете, Алексей, я бы с вами здесь поспорила, что планы – это только планы. Мне кажется, здесь нужно понимать ко всему тому, что вы перечислили, что у нас будет завтра-послезавтра, стоит добавить слово «если» – если мы продолжим каждый заниматься своим делом и не станем расслабляться. Потому что как только мы решим, что дело в шляпе, как только мы начнем бравировать, не отдавая отчет, рассказывать о том, что мы можем то, можем се, можем пятое-двадцать пятое... Может, у лихих голов может возникнуть желание проверить нас на зуб.
Алексей Авдонин:
Конечно.
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