Авдонин: будет электоральная кампания, мы спокойно проголосуем – и всё у нас будет спокойно

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами. Алена Сырова, СТВ:

Максим Викторович, мы говорили о западном направлении, теперь о восточном, граница с Российской Федерацией. Тоже появлялась информация о том, что там были контрольные мероприятия, потом их упразднили. С чем это связано и, вообще, вы контролируете как-то эту территорию?

Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:

Вы знаете, государственная граница, в любом случае, раз мы пограничники, любая задача, которая будет стоять по прикрытию государственной границы, будет выполнена. Безусловно, есть планы, тренировки. И во взаимодействии с пограничной службой, ФСБ России выполняются задачи контрольные на государственной границе России и Беларуси. Это периодически происходит, и никаких экстраординарных мер нет. Поддерживая коллег, я хотел бы сказать, что если бы Запад мог напасть и понимал, что будут дивиденды, они бы давно уже вошли сюда. Они видят, и если не боятся, то опасаются той мощи, которой представляют Вооруженные Силы Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Принципиальность нашего Президента действительно уважают, потому что понятно. Принципиальность нашего Президента и ядерное оружие – в купе эти вещи дают результат, скажем так, оборонительный?