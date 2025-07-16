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Каникулы с пользой и удовольствием! Узнали, что нового появилось в детском оздоровительном лагере «Искра»

16 июля 2025 08:26
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Этим летом в лагерях Минской области планируется оздоровить свыше 56 тысяч детей. Работает 18 стационарных объектов. Для ребят всех возрастов организован насыщенный досуг. Запланированы экскурсии, кинопоказы, спортивные и творческие состязания. Упор сделан и на патриотическое воспитание. Для этого проводятся встречи с медийными личностями, а также представителями силового блока, сфер образования, культуры, науки и спорта, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 

Каникулы с пользой и удовольствием! Узнали, что нового появилось в детском оздоровительном лагере «Искра»-2

Увидеть ребят скучающими в лагере «Искра» невозможно. Веселые голоса днем смолкают лишь во время тихого часа. Расписана буквально каждая минута. С пользой и удовольствием. Чтобы воспоминания о ярком времени, проведенном в лагере этим летом, согревало даже в самые холодные зимние дни.

Каникулы с пользой и удовольствием! Узнали, что нового появилось в детском оздоровительном лагере «Искра»-4

В этом сезоне у лагеря новый руководитель, поэтому многое изменилось. Начиная от программы летнего оздоровления и заканчивая внешним лоском. Фишка этого года – разработка вот таких разноцветных значков с логотипом. Отличительный знак. У каждого отряда свой цвет. Зеленые, оранжевые, желтые, розовые... Каждый ребенок проходит так называемое посвящение – квест, после которого и получает свой значок, который останется ему на долгую память.

Каникулы с пользой и удовольствием! Узнали, что нового появилось в детском оздоровительном лагере «Искра»-6

Александр Войнов, начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Искра»:
У нас появился логотип, появился некий слоган, появились новые соцсети. Мы закупили целый ряд полезного оборудования, такого как спортивный инвентарь, сейчас производится воркаут площадка для нашего лагеря по нашему заказу. Будут новые баскетбольные стойки, у нас новые кровати, новые тумбочки, новые комплекты постельного белья, мы закупили новый комплект звукового оборудования. Новые современные кружки у нас: диджеинг, фиджитал игры, психологические квесты.

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# Детские лагеря в Беларуси # Юлия Минич

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