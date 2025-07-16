Каникулы с пользой и удовольствием! Узнали, что нового появилось в детском оздоровительном лагере «Искра»

Этим летом в лагерях Минской области планируется оздоровить свыше 56 тысяч детей. Работает 18 стационарных объектов. Для ребят всех возрастов организован насыщенный досуг. Запланированы экскурсии, кинопоказы, спортивные и творческие состязания. Упор сделан и на патриотическое воспитание. Для этого проводятся встречи с медийными личностями, а также представителями силового блока, сфер образования, культуры, науки и спорта, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Увидеть ребят скучающими в лагере «Искра» невозможно. Веселые голоса днем смолкают лишь во время тихого часа. Расписана буквально каждая минута. С пользой и удовольствием. Чтобы воспоминания о ярком времени, проведенном в лагере этим летом, согревало даже в самые холодные зимние дни.

В этом сезоне у лагеря новый руководитель, поэтому многое изменилось. Начиная от программы летнего оздоровления и заканчивая внешним лоском. Фишка этого года – разработка вот таких разноцветных значков с логотипом. Отличительный знак. У каждого отряда свой цвет. Зеленые, оранжевые, желтые, розовые... Каждый ребенок проходит так называемое посвящение – квест, после которого и получает свой значок, который останется ему на долгую память.