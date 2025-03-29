Прямой эфир

Команда Президента Беларуси вышла в финал Республиканской хоккейной лиги

29 марта 2025 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Команда Президента – первый финалист Республиканской хоккейной лИги нынешнего сезона. В сегодняшней ледовой схватке подопечные Дмитрия Баскова смогли переиграть Могилевскую область и теперь ожидают своего соперника на главный трофей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента Беларуси вышла в финал Республиканской хоккейной лиги-2

Как всегда, игра выдалась напряженной и интересной. Несмотря на завершение сезона в команде Президента дебютировали сразу два игрока и весьма результативно. Рекордсмен экстра-лиги, который провел более 900 матчей, Александр Жидких, отметился двумя ассистами. А Андрей ГлЕбов, экс-игрок минского «Динамо», поставил заключительную точку в полуфинале любителей. Под ликование трибун игра завершилась со счетом – 9:3 в пользу дружины Первого. Бесспорно зрители увидели интересную драматургию в исполнении команд. Лучшим игроком могилевчан признан капитан Кирилл Поляков, у хозяев площадки Андрей Костицын, который смог в полуфинале оформить дубль и возглавил рейтинг бомбардиров. Личные трофеи игроки получили из рук прославленного белорусского автогонщика, обладателя трофеев «Дакар» и «Шелковый путь» – Сергея Вязовича. 

Команда Президента Беларуси вышла в финал Республиканской хоккейной лиги-4

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «Маз-СПОРТавто»:
Два периода пролетели как одна минута. Очень динамичная, быстрая игра, силовой вид спорта, командный вид спорта. Первое впечатление, наверное, зря до этого не ходили. Отличная атмосфера, отличная обстановка и очень зрелищный вид спорта. 

Мария Вязович, жена Сергея Вязовича:
Я всегда поддерживаю мужа, поэтому такие мероприятия спортивные, особенно очень задают ноточку. Такое настроение и гордость, в том числе за нашу страну, что у нас проводятся такие мероприятия, в том числе очень много молодежи присутствует здесь, драйв, просто зарядка невероятная.

На площадке Ледового Дворца идет борьба за вторую путевку в финал. Клюшки скрестили дружины Минской и Гродненской областей, об итогах поединка расскажем в нашем вечернем выпуске. 

# Хоккей Беларуси # Хоккей # Сергей Вязович

Другие новости рубрики

Все новости
Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента
29 марта 2025 13:48

Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента

Игорь Сергеенко принял участие в 14-й сессии Витебского областного Совета депутатов
29 марта 2025 13:35

Игорь Сергеенко принял участие в 14-й сессии Витебского областного Совета депутатов

Нет места скучным лекциям. В минском коррекционном центре делятся опытом работы с особенными детьми
29 марта 2025 12:37

Нет места скучным лекциям. В минском коррекционном центре делятся опытом работы с особенными детьми