Команда Президента Беларуси вышла в финал Республиканской хоккейной лиги

Команда Президента – первый финалист Республиканской хоккейной лИги нынешнего сезона. В сегодняшней ледовой схватке подопечные Дмитрия Баскова смогли переиграть Могилевскую область и теперь ожидают своего соперника на главный трофей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как всегда, игра выдалась напряженной и интересной. Несмотря на завершение сезона в команде Президента дебютировали сразу два игрока и весьма результативно. Рекордсмен экстра-лиги, который провел более 900 матчей, Александр Жидких, отметился двумя ассистами. А Андрей ГлЕбов, экс-игрок минского «Динамо», поставил заключительную точку в полуфинале любителей. Под ликование трибун игра завершилась со счетом – 9:3 в пользу дружины Первого. Бесспорно зрители увидели интересную драматургию в исполнении команд. Лучшим игроком могилевчан признан капитан Кирилл Поляков, у хозяев площадки Андрей Костицын, который смог в полуфинале оформить дубль и возглавил рейтинг бомбардиров. Личные трофеи игроки получили из рук прославленного белорусского автогонщика, обладателя трофеев «Дакар» и «Шелковый путь» – Сергея Вязовича.

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «Маз-СПОРТавто»:

Два периода пролетели как одна минута. Очень динамичная, быстрая игра, силовой вид спорта, командный вид спорта. Первое впечатление, наверное, зря до этого не ходили. Отличная атмосфера, отличная обстановка и очень зрелищный вид спорта.

Мария Вязович, жена Сергея Вязовича:

Я всегда поддерживаю мужа, поэтому такие мероприятия спортивные, особенно очень задают ноточку. Такое настроение и гордость, в том числе за нашу страну, что у нас проводятся такие мероприятия, в том числе очень много молодежи присутствует здесь, драйв, просто зарядка невероятная.