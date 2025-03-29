Игорь Сергеенко принял участие в 14-й сессии Витебского областного Совета депутатов

О том, что уровень жизни в регионах должен максимально стремиться к столичным стандартам, говорили и на заседании Витебского областного Совета депутатов. В малых городах необходимо создавать условия для полноценной жизни, развивать социальную инфраструктуру, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко очертил ориентиры развития региона на ближайшую пятилетку и принял участие в подведении итогов работы за прошлый год. Так, Витебская область на втором месте в Республике по многим показателям социального развития. Два товара, производимые в Северном регионе, удостоены государственного знака качества. Речь про «Каравай Придвинья» и постельное белье Оршанского льнокомбината. Успешно реализуется программа «Один район – один проект». В 2024-ом запущено 9 новых производств. Инициативы, направленные на развитие региона, важно поддерживать местной власти и депутатскому корпусу. В 2024 году почти 9 тысяч жителей региона пришли на личные приемы к парламентариям. Многие обращения связаны с работой системы ЖКХ. На контроле и другие вопросы: благоустройство, обеспечение нуждающихся жильем.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Спектр деятельности депутатов весьма широк. Понятно, что это работа вместе с исполнительной властью по разрешению тех вопросов жизнедеятельности конкретного района, тех людей, которые проживают. Ряд вопросов, конечно же, поступает сегодня от наших граждан. Но, наверное, самое главное – вовлечь решение этих проблем конкретных людей.

Проблемной остается сфера сельского хозяйства. Витебским аграриям приходится сложнее, поскольку регион является зоной рискованного земледелия. Здесь власти должны принять меры для улучшения ситуации, особенно в животноводстве.