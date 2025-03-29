Прямой эфир

Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента

29 марта 2025 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История одного письма или как маленькая мечта стала реальностью. Сегодня, 29 марта, школьница из Гомельской глубинки получила необычный подарок – семена арбуза от Президента. Их ей лично передал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента-2

А началось все в середине февраля, когда Карина отправила послание главе государства. В нем девочка поздравила Александра Лукашенко с победой на выборах и поделилась своей мечтой. Вдохновленная тем, как Президент вместе с сыном Николаем дарят арбузы детям в дома-интернаты, школьница тоже захотела вырастить сладкие ягоды на своем участке. Ее добрый замысел не остался незамеченным.

Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента-4

Карина Мурашко, учащаяся Головинской средней школы:
У меня очень много впечатлений, я счастлива. У меня ноги дрожат от радости, слезы радости. Я в шоке, честно. Когда писала письмо, я хотела пожелать Александру Григорьевичу Лукашенко. Во-первых, это поддержать его, что он выиграл на выборах и пожелать ему крепкого здоровья. И самое главное это терпение, и оставаться таким же хорошим человеком и добрым. Я буду высаживать семена на своем приусадебном участке. Будем активно трудиться, работать, еще раз работать. Я хочу последовать примеру Александра Григорьевича. Когда семена уже выращу, я хочу передать в школу интернат.

К слову, у Карины это первый опыт в выращивании арбузов. Чтобы семена точно прижились и дали хороший урожай, консультировать девочку на протяжении всего процесса будет опытный специалист. Тамара Сидаренко – заведующая отделом картофелеводства и плодоводства областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси. 

Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента-6

Тамара Сидоренко, заведующая отделом картофелеводства и овощеводства Гомельской областной опытной станции НАН Беларуси:
Желание у нее есть. А если есть желание – подсказать, и все у нее получится. Культура непростая, но вырастить можно. Надо понимать саму культуру. Мы ждем мая. До этого подготавливаем почву в рассадные горшочки. В мае семечки высаживаем в рассадные горшочки и месяц выращиваем рассаду. Когда рассада достигает трех листиков настоящих, высаживаем в открытый грунт.

Вместе с семенами президентского арбуза Карине вручили и книгу «Наш Президент».

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Сергеенко принял участие в 14-й сессии Витебского областного Совета депутатов
29 марта 2025 13:35

Игорь Сергеенко принял участие в 14-й сессии Витебского областного Совета депутатов

Нет места скучным лекциям. В минском коррекционном центре делятся опытом работы с особенными детьми
29 марта 2025 12:37

Нет места скучным лекциям. В минском коррекционном центре делятся опытом работы с особенными детьми

Певица Ирина Веркович порадовала зрителей новой песней
29 марта 2025 12:16

Певица Ирина Веркович порадовала зрителей новой песней