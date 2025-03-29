Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента
История одного письма или как маленькая мечта стала реальностью. Сегодня, 29 марта, школьница из Гомельской глубинки получила необычный подарок – семена арбуза от Президента. Их ей лично передал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А началось все в середине февраля, когда Карина отправила послание главе государства. В нем девочка поздравила Александра Лукашенко с победой на выборах и поделилась своей мечтой. Вдохновленная тем, как Президент вместе с сыном Николаем дарят арбузы детям в дома-интернаты, школьница тоже захотела вырастить сладкие ягоды на своем участке. Ее добрый замысел не остался незамеченным.
Карина Мурашко, учащаяся Головинской средней школы:
У меня очень много впечатлений, я счастлива. У меня ноги дрожат от радости, слезы радости. Я в шоке, честно. Когда писала письмо, я хотела пожелать Александру Григорьевичу Лукашенко. Во-первых, это поддержать его, что он выиграл на выборах и пожелать ему крепкого здоровья. И самое главное это терпение, и оставаться таким же хорошим человеком и добрым. Я буду высаживать семена на своем приусадебном участке. Будем активно трудиться, работать, еще раз работать. Я хочу последовать примеру Александра Григорьевича. Когда семена уже выращу, я хочу передать в школу интернат.
К слову, у Карины это первый опыт в выращивании арбузов. Чтобы семена точно прижились и дали хороший урожай, консультировать девочку на протяжении всего процесса будет опытный специалист. Тамара Сидаренко – заведующая отделом картофелеводства и плодоводства областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси.
Тамара Сидоренко, заведующая отделом картофелеводства и овощеводства Гомельской областной опытной станции НАН Беларуси:
Желание у нее есть. А если есть желание – подсказать, и все у нее получится. Культура непростая, но вырастить можно. Надо понимать саму культуру. Мы ждем мая. До этого подготавливаем почву в рассадные горшочки. В мае семечки высаживаем в рассадные горшочки и месяц выращиваем рассаду. Когда рассада достигает трех листиков настоящих, высаживаем в открытый грунт.
Вместе с семенами президентского арбуза Карине вручили и книгу «Наш Президент».