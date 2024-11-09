Что получил к празднику 7 Ноября Минск и его жители, обсудят в ток-шоу «Большой город»

Начало ноября – время для новых открытий. Традиционно белорусы получают подарки от государства в честь празднования Дня октябрьской революции. Знаковые объекты вводят в эксплуатацию по всей стране, в том числе в столице. 2024-й не стал исключением.

Что получил к празднику Минск и его жители и почему эти открытия важны как для экономики государства, так и для социального благополучия белорусов?