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Что получил к празднику 7 Ноября Минск и его жители, обсудят в ток-шоу «Большой город»

09 ноября 2024 08:06
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Начало ноября – время для новых открытий. Традиционно белорусы получают подарки от государства в честь празднования Дня октябрьской революции. Знаковые объекты вводят в эксплуатацию по всей стране, в том числе в столице. 2024-й не стал исключением. 

Что получил к празднику Минск и его жители и почему эти открытия важны как для экономики государства, так и для социального благополучия белорусов? 

Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 10 ноября в 10:00.

Что получил к празднику 7 Ноября Минск и его жители, обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Главная ценность нашей страны – это люди. Поэтому и подарки к празднику – для них. Для развития спортивного и творческого потенциала, создания дополнительных рабочих мест, укрепления системы здравоохранения.

Что получил к празднику 7 Ноября Минск и его жители, обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

На церемонии открытия бассейна международного стандарта в Минске Президент обозначил, что ожидает более высоких результатов от спортсменов. Увеличится ли интерес к водным видам спорта среди населения в связи с открытием такого знакового объекта?

Что получил к празднику 7 Ноября Минск и его жители, обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Объекты, которые открывают в столице, соответствуют запросам населения. В Беларуси заработала новая цифровая платформа «Народная пятилетка». 

Какие обращения поступают от белорусов в ходе личного приема граждан? Является ли какая-то сфера вопросов лидирующей?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10:00. 

# Социальная инфраструктура

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