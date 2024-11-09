Второй день акции «Марафон единства» проходит в Пинске

Научиться гордиться достижениями, а их за более чем 30-летнюю историю суверенитета наберется немало, призывает очередной пункт назначения в большом маршруте «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы со знаком качества, полешуки, принимают второй день масштабной общественно-культурной акции. Это утро в Пинске началось празднично и с открытий. Подарок от организаторов марафона жителям города (мурал «Будущее Беларуси в твоих руках») теперь украшает одну из многоэтажек по улице Брестской. Автор местный художник Алексей Русско. На красочном панно изображены три ладони: мужская, женская и детская, которые держат контур страны. Картина глубоко символична: будущее страны – в руках каждого из нас.

Именно в наших руках наша сила, мощь. Мы можем помочь Беларуси развиваться дальше. Поэтому это круто. Я тоже состою в студотрядах, БРСМ и считаю, что тоже приложила руку, чтобы такой объект появился в нашем городе.

После открытия мурала участники мероприятия заложили капсулу времени с посланием потомкам. Ее извлекут через 23 года, когда Пинск будет отмечать 950-летие.