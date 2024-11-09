Цифровизированный завод по производству ветпрепаратов открыли в Витебске

В Витебске открыли цифровизированный завод по производству ветеринарных препаратов. Предприятие соответствует всем международным стандартам GMP, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебске открыли цифровизированный завод по производству ветеринарных препаратов. Предприятие соответствует всем международным стандартам GMP, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В свои 30 лет компания начинает новый этап развития в новом здании. Здесь разрабатывают и выпускают средства для профилактики и лечения сельскохозяйственных и домашних животных, создают схемы борьбы с различными заболеваниями.
Сейчас в ассортименте производителя более 70 зарегистрированных в государственном реестре препаратов. В разработке еще 13. Продукция пользуется спросом не только внутри страны, но и за ее пределами. На экспорт идет более половины выпускаемых лекарств.
Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это пример того, какими должны быть предприятия в Республике Беларусь. Это частные инвестиции с государственным участием (местным инновационным фондом), которые позволяют развивать высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью и решают несколько проблем. Первое – занятость с высокой заработной платой, второе – налоги в бюджет и развитие государства.
В проект инвестировали более 22 миллионов рублей, создав при этом 30 новых рабочих мест.