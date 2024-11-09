Цифровизированный завод по производству ветпрепаратов открыли в Витебске

В Витебске открыли цифровизированный завод по производству ветеринарных препаратов. Предприятие соответствует всем международным стандартам GMP, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свои 30 лет компания начинает новый этап развития в новом здании. Здесь разрабатывают и выпускают средства для профилактики и лечения сельскохозяйственных и домашних животных, создают схемы борьбы с различными заболеваниями.

Сейчас в ассортименте производителя более 70 зарегистрированных в государственном реестре препаратов. В разработке еще 13. Продукция пользуется спросом не только внутри страны, но и за ее пределами. На экспорт идет более половины выпускаемых лекарств.