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Цифровизированный завод по производству ветпрепаратов открыли в Витебске

09 ноября 2024 08:24
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В Витебске открыли цифровизированный завод по производству ветеринарных препаратов. Предприятие соответствует всем международным стандартам GMP, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровизированный завод по производству ветпрепаратов открыли в Витебске-2

В свои 30 лет компания начинает новый этап развития в новом здании. Здесь разрабатывают и выпускают средства для профилактики и лечения сельскохозяйственных и домашних животных, создают схемы борьбы с различными заболеваниями. 

Сейчас в ассортименте производителя более 70 зарегистрированных в государственном реестре препаратов. В разработке еще 13. Продукция пользуется спросом не только внутри страны, но и за ее пределами. На экспорт идет более половины выпускаемых лекарств.

Цифровизированный завод по производству ветпрепаратов открыли в Витебске-4

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это пример того, какими должны быть предприятия в Республике Беларусь. Это частные инвестиции с государственным участием (местным инновационным фондом), которые позволяют развивать высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью и решают несколько проблем. Первое – занятость с высокой заработной платой, второе – налоги в бюджет и развитие государства.

В проект инвестировали более 22 миллионов рублей, создав при этом 30 новых рабочих мест.

# Предприятия Беларуси # Александр Егоров

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