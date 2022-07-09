«Едем показать лучший результат». На полигоне Доманово прошли контрольные занятия с экипажами конкурсов «АрМИ – 2022»

Новости Беларуси. Жарко в эти дни на полигоне Доманово. Здесь прошли контрольные занятия с экипажами конкурсов Армейских международных игр – «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители сборных показали высокий уровень подготовки, перекрыв в том числе свои лучшие результаты. К местам проведения состязаний команды планируют отправиться уже через несколько недель.

Роман Жадинец, командир БМП:

На сегодняшнем контрольном занятии мой экипаж занял второе место. Готовились мы в обычном режиме, усиленно. Команда готова выполнять поставленную задачу. Сюда приехали лучшие из лучших, было несложно. Главное – старание. Экипаж, который занял первое место, они в данных состязаниях, как говорил старшина, восьмой год. Стараемся, растем к ним. Команда готова, едем показать свой лучший результат.

Армейские международные игры пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего в программе 34 конкурса, для участия в которых заявились 275 команд из 37 стран. Впервые в 2022 году в Армейских международных играх участие примут представители Руанды и Нигера.